В администрации губернатора изучили организацию, запросившую здание Голландской церкви, и отказали ей

«Религиозная организация не относится к историческому исповеданию голландских и французских реформаторских общин Санкт-Петербурга и не является их правопреемницей», — говорится в официальном ответе, направленном в комитет имущественных отношений. «Возможность передачи объектов религиозной организации отсутствует», — заключили в отделе.

Отдел по связям с религиозными объединениями администрации губернатора Петербурга вынес заключение относительно организации, выразившей притязания на здание Голландской церкви на Невском проспекте, 20, где на протяжении многих лет находится Центр по искусству и музыке Центральной городской публичной библиотеки имени В.В. Маяковского. Об этом «Фонтанке» рассказали в самой библиотеке.

Еще до получения этого ответа неожиданный запрос от Русской евангелической реформатской церкви в городе Москва прокомментировала в разговоре с «Фонтанкой» директор Библиотеки имени Вл. Маяковского Зоя Чалова.



«Это сущая глупость», — оценила она, добавив, что «упомянутая организация «не имеет никакого отношения к Голландской церкви».



«Голландская церковь в Санкт-Петербурге была открыта официально в 1834 году на пожертвования голландцев, они это строили, и это были голландские деньги», — напомнила Чалова. И рассказала, что, в свою очередь, как раз с голландцами — сообществом «Друзья Санкт-Петербурга», координирующим связи между Петербургом и Роттердамом, — у библиотеки отношения хорошие.



«Библиотека находится в этом здании с 1936 года, — напомнила она. — Вначале там была Библиотека Блока, потом ее передали нам в оперативное управление. Мы с голландской стороной очень дружны, они нам оказывают спонсорскую помощь, и когда случился пожар, они нам существенно материально помогли. Еще они собрали по копеечке деньги на орган. И никогда никаких притязаний на это здание не высказывали».

