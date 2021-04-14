Евангелическо-реформатская церковь попросила у Смольного помещения олимпийской школы по шахматам и библиотеки Маяковского

Русская Евангелическо-реформаторская церковь подала в комитет имущественных отношений заявления на передачу в безвозмездное пользование на сто лет помещений на Невском проспекте, 20, и на Большой Конюшенной улице, 25а. Документы опубликованы на сайте КИО.
Религиозная организация попросила Смольный прекратить право аренды помещений на Невском проспекте, 20, которые сейчас занимают ГБУ культуры «Центральная городская библиотека им. Маяковского» (1746 кв. м) и «Комбинат спортивных сооружений ДОСААФ» (51 кв. м), и еще на шесть помещений с неназванными арендаторами.
На Большой Конюшенной церковь претендует на 40-метровое помещение Петербургского союза художников, 974 «квадрата», которые сейчас занимает спортивная школа олимпийского резерва по шашкам и шахматам, и 179 метров, где ютится ООО «Желябова 25», а также на еще одно помещение.
Принять решение по заявлениям организация попросила в месячный срок после их получения. В обоснование права на помещения организация привела выдержки из «Википедии».
Здание на Большой Конюшенной улице, 25, — объект культурного наследия федерального значения «Дом французской реформаторской церкви с дворовыми флигелями». В 1770–1772 годах на этом месте возвели каменную Французско-немецкую реформатскую церковь святого Павла по проекту архитектора Юрия Фельтена. В 1839–1840 годах здание перестроил и расширил его коллега Гаральд Боссе. В 1858 году внешний облик здания претерпел изменения, фасады по проекту Юлия Дютеля отделали в стиле ренессанса.
Здание по адресу Невский проспект, 20, — также памятник федерального значения «Дом Голландской церкви», его в 1834–1839 годах возвели по проекту Павла Жако. Постройка представляла собой здание с церковью посередине и двумя примыкающими к ней симметричными домами. Церковь в нем закрыли в 1927 году.