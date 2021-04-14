Евангелическо-реформатская церковь попросила у Смольного помещения олимпийской школы по шахматам и библиотеки Маяковского

Религиозная организация попросила Смольный прекратить право аренды помещений на Невском проспекте, 20, которые сейчас занимают ГБУ культуры «Центральная городская библиотека им. Маяковского» (1746 кв. м) и «Комбинат спортивных сооружений ДОСААФ» (51 кв. м), и еще на шесть помещений с неназванными арендаторами.

Русская Евангелическо-реформаторская церковь подала в комитет имущественных отношений заявления на передачу в безвозмездное пользование на сто лет помещений на Невском проспекте, 20, и на Большой Конюшенной улице, 25а. Документы опубликованы на сайте КИО.

На Большой Конюшенной церковь претендует на 40-метровое помещение Петербургского союза художников, 974 «квадрата», которые сейчас занимает спортивная школа олимпийского резерва по шашкам и шахматам, и 179 метров, где ютится ООО «Желябова 25», а также на еще одно помещение.

Принять решение по заявлениям организация попросила в месячный срок после их получения. В обоснование права на помещения организация привела выдержки из «Википедии».

Здание на Большой Конюшенной улице, 25, — объект культурного наследия федерального значения «Дом французской реформаторской церкви с дворовыми флигелями». В 1770–1772 годах на этом месте возвели каменную Французско-немецкую реформатскую церковь святого Павла по проекту архитектора Юрия Фельтена. В 1839–1840 годах здание перестроил и расширил его коллега Гаральд Боссе. В 1858 году внешний облик здания претерпел изменения, фасады по проекту Юлия Дютеля отделали в стиле ренессанса.

Здание по адресу Невский проспект, 20, — также памятник федерального значения «Дом Голландской церкви», его в 1834–1839 годах возвели по проекту Павла Жако. Постройка представляла собой здание с церковью посередине и двумя примыкающими к ней симметричными домами. Церковь в нем закрыли в 1927 году.