Участники несогласованной акции в поддержку Навального от Медного всадника двинулись к Мариинскому дворцу, где находится Законодательное собрание Петербурга. Полиция им не препятствует.
По оценке корреспондентов «Фонтанки», около тысячи протестующих собрались у Медного всадника, но суммарно на акции в Петербурге может присутствовать больше людей. Из-за растянутости толпы оценить общее количество пока слишком сложно. По Вознесенскому проспекту они стекаются к Мариинскому дворцу. Полиция не препятствует участникам акции, помогает организовать пешеходные переходы.
автор видео Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
На Вознесенском сотрудники ОМОН разрезали колонну на две части. Начались активные задержания. Часть протестующих уходит от правоохранителей по набережной Мойки.
автор видео Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
Вечером 21 апреля в Петербурге стартовала несогласованная акция в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Участники начали сбор в Александровском саду.