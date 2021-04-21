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Участники акции в поддержку Навального идут к Законодательному собранию Петербурга

Участники несогласованной акции в поддержку Навального от Медного всадника двинулись к Мариинскому дворцу, где находится Законодательное собрание Петербурга. Полиция им не препятствует.

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По оценке корреспондентов «Фонтанки», около тысячи протестующих собрались у Медного всадника, но суммарно на акции в Петербурге может присутствовать больше людей. Из-за растянутости толпы оценить общее количество пока слишком сложно. По Вознесенскому проспекту они стекаются к Мариинскому дворцу. Полиция не препятствует участникам акции, помогает организовать пешеходные переходы.

автор видео Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

На Вознесенском сотрудники ОМОН разрезали колонну на две части. Начались активные задержания. Часть протестующих уходит от правоохранителей по набережной Мойки.

автор видео Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»

Вечером 21 апреля в Петербурге стартовала несогласованная акция в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Участники начали сбор в Александровском саду.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (45)

265878925
Навальный просто человек, он человек который преступил закон, он преступник который хотел и хочет "срубить бабла" по быстрому и много. А кто не хочет? Вот только не таким способом!!! Дай Бог ему отсидеть срок и сделать правильный вывод, блииин ну дайте ему мозги в займы!!!
265076323
По фото из материала все неплохо одеты, не бедствуют (откуда денежки и время), не похожи на доведенных до отчаяния людей и поддержки от народа им никогда не будет.
07A
Шакалы Табаки! Табаки не знаю, но с перовой частью согласен!
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