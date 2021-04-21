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Число госпитализированных с ковидом в Петербурге за сутки выросло на 60%

В Петербурге за сутки за медицинской помощью обратилось 838 человек с ковидом

За минувшие сутки в Петербурге госпитализировали 299 человек. Накануне было 186.

Актуальные цифры 21 апреля представил межведомственный городской координационный совет. По его данным, за сутки выздоровел 1 171 человек (в прошлую среду — 977). Количество активных больных в недельном выражении сократилось на 5,43% — до 14 852, из них 12 070 находятся под амбулаторным наблюдением.

838 человек с подтвержденным ковидом обратились за медицинской помощью. Это на 2,44% меньше, чем неделю назад.

«В Петербурге для больных с COVID-19 и внебольничными пневмониями развернуты 5 248 коек. Из них свободны 1 094, что составляет 20,8% от общего коечного фонда для коронавирусных больных, — сообщает совет. — Доля тяжелых больных в коронавирусных стационарах составляет 28%. На ИВЛ находятся 154 пациента».

По данным совета, в Петербурге вакцинировано 512 964 человека. Из них 363 791 полностью завершили цикл вакцинации. За прошедшие сутки первично привито 7 062 человека, вторично — 7 841.

Неизрасходованный остаток в поликлиниках на данный момент превышает 116 тысяч комплектов. Остаток на фармбазе — 96 730. Запас вакцины в городе составляет 213 248 комплекта доз.

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