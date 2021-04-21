Число госпитализированных с ковидом в Петербурге за сутки выросло на 60%

За минувшие сутки в Петербурге госпитализировали 299 человек. Накануне было 186.



Актуальные цифры 21 апреля представил межведомственный городской координационный совет. По его данным, за сутки выздоровел 1 171 человек (в прошлую среду — 977). Количество активных больных в недельном выражении сократилось на 5,43% — до 14 852, из них 12 070 находятся под амбулаторным наблюдением.

838 человек с подтвержденным ковидом обратились за медицинской помощью. Это на 2,44% меньше, чем неделю назад.

«В Петербурге для больных с COVID-19 и внебольничными пневмониями развернуты 5 248 коек. Из них свободны 1 094, что составляет 20,8% от общего коечного фонда для коронавирусных больных, — сообщает совет. — Доля тяжелых больных в коронавирусных стационарах составляет 28%. На ИВЛ находятся 154 пациента».