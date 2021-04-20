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Петербург перевалил за 1100 заболевших в сутки: альтернативная статистика пошла в отрыв

Рекордные 1112 заболевших за сутки в Петербурге не сошлись со стабильностью «Стопкоронавируса»

Число новых случаев COVID-19 в Петербурге, если верить не «Стопкоронавирусу», а федеральному реестру больных, растет и уже преодолело психологическую отметку в тысячу пациентов в день.

По данным на 20 апреля в медицинских организациях Петербурга зафиксированы 1112 новых случаев коронавируса, говорится в отчете межведомственного координационного совета. Рост к прошлой неделе почти на 17%. Притом, что в «Стопкоронавирусе» стабильность — 687 заболевших за последние сутки.

Вместе с тем, на 4,69 % уменьшилось количество активно больных. Число госпитализированных за сутки взрослых пациентов с ковид-ассоциированными состояниями на 1,06% ниже, чем было неделю назад. В больницы увезли всего 186 человек за сутки.

«Спад второй волны продолжается, но разнонаправленность индикаторов эпидемического процесса и медленное снижение количества активно больных говорят о нестабильности тренда на снижение распространения инфекции. Для устойчивого снижения и недопущения новых вспышек заболевания критически важна массовая вакцинация населения», — предупреждают в Смольном.

Вакцинация в Петербурге преодолела отметку в 500 тысяч первично вакцинируемых. Цель к 1 августа — 1,2 млн привитых полностью.

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