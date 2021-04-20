Петербург перевалил за 1100 заболевших в сутки: альтернативная статистика пошла в отрыв

По данным на 20 апреля в медицинских организациях Петербурга зафиксированы 1112 новых случаев коронавируса, говорится в отчете межведомственного координационного совета. Рост к прошлой неделе почти на 17%. Притом, что в «Стопкоронавирусе» стабильность — 687 заболевших за последние сутки.



Вместе с тем, на 4,69 % уменьшилось количество активно больных. Число госпитализированных за сутки взрослых пациентов с ковид-ассоциированными состояниями на 1,06% ниже, чем было неделю назад. В больницы увезли всего 186 человек за сутки.

