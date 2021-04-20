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Первые полмиллиона петербуржцев защитили от коронавируса

Полмиллиона петербуржцев привились от коронавируса. Но пока только первым компонентом вакцины, объявил вице-губернатор Олег Эргашев. Почти каждый второй вакцинированный — старше 60 лет.

«Вчера мы перешагнули рубеж в полмиллиона вакцинированных от COVID-19 петербуржцев — первично привиты около 506 тысяч человек, из них более 355 тысяч полностью завершили цикл вакцинации. Практически 40 % привитых — это люди старшего поколения», — заявил 20 апреля Эргашев.

В Петербурге работают 134 стационарных прививочных пункта в медучреждениях. Наибольшее число вакцинаций провели медики городских поликлиник № 27 Адмиралтейского и № 117 Выборгского района. На фармбазе и в поликлиниках остались запасы вакцины еще почти на 220 тысяч человек. Записаться можно по единому номеру 122, через портал «Госуслуги» и онлайн-сервис «Здоровье петербуржца», а также в районных поликлиниках.

К началу лета в Петербурге, по оптимистичным оценкам, успеют полностью привить 600–700 тысяч человек. Это вдвое меньше скромной планки, которую ставят сами себе городские чиновники. Не говоря уже о том, что Минздрав хотел бы видеть 2,6 млн привитых в Северной столице.

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Комментарии (2)

Mohsogol
В США уже более 100 млн привились за 42 дня. Байден сказал, Байден сделал. Тоже не верили.
rastaman
Слабо, друзья, слабо.
Ничего не получится у вас.
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