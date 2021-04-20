Первые полмиллиона петербуржцев защитили от коронавируса

Полмиллиона петербуржцев привились от коронавируса. Но пока только первым компонентом вакцины, объявил вице-губернатор Олег Эргашев. Почти каждый второй вакцинированный — старше 60 лет.



«Вчера мы перешагнули рубеж в полмиллиона вакцинированных от COVID-19 петербуржцев — первично привиты около 506 тысяч человек, из них более 355 тысяч полностью завершили цикл вакцинации. Практически 40 % привитых — это люди старшего поколения», — заявил 20 апреля Эргашев.



В Петербурге работают 134 стационарных прививочных пункта в медучреждениях. Наибольшее число вакцинаций провели медики городских поликлиник № 27 Адмиралтейского и № 117 Выборгского района. На фармбазе и в поликлиниках остались запасы вакцины еще почти на 220 тысяч человек. Записаться можно по единому номеру 122, через портал «Госуслуги» и онлайн-сервис «Здоровье петербуржца», а также в районных поликлиниках.

