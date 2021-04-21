Суд в Петербурге запустил реструктуризацию долгов вдовы погибшего вице-губернатора города Маневича

Соответствующее определение суд выпустил 21 апреля. Это отразилось в электронной картотеке арбитражных судов.
В августе 2020 года компания «Невские магистрали» потребовала признать Марину Маневич банкротом. Суд вернул заявление истцу, но в рамках этого дела также поступили требования о признании женщины несостоятельной от финансового управляющего предпринимателя-банкрота Сергея Курочкина. Сегодня суд признал их обоснованными и ввел реструктуризацию долгов.
Ранее такие же требования на аналогичную сумму — 33 млн рублей — представитель Курочкина заявил в рамках дела о банкротстве сына бывшего вице-губернатора Петербурга Артема Маневича. Они включены в реестр кредиторов. Истцом по делу выступил акционер банка «Оранжевый» Станислав Патенко. 24 февраля суд признал Маневича банкротом по его заявлению и ввел реализацию имущества.
«Там была оспорена сделка купли-продажи объекта недвижимости в рамках другого дела о банкротстве. Применены последствия недействительности сделки и был установлен солидарный долг, соответственно, на маму и сына», — пояснил «Фонтанке» источник, знакомый с ходом обоих процессов, суть требований представителей Курочкина.
Вице-губернатор Петербурга Михаил Маневич был убит в 1997 году. Его сын Артем стал известным в городе предпринимателем. Он был совладельцем строительной ГК «Город». Ранее ему принадлежали 70% холдинговой компании «Эра», которая достраивала объекты проблемного девелопера. По данным СПАРК, компания ликвидирована 30 декабря 2020 года.