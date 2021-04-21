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Нашли по фото. Главу петербургской «Открытки» отправили на неделю в спецприемник

Глава «Открытой России» в Петербурге получил семь суток ареста

Главу петербургской «Открытой России» (зарегистрированную в Великобритании одноименную организацию Генпрокуратура в 2017 году признала нежелательной) Сергея Кузина арестовали на 7 суток за участие и организацию акции протеста 31 января. Об этом «Фонтанке» 21 апреля сообщили в пресс-службе организации.

«Судя по материалам дела, его опознали на одной из фотографий с акции», — рассказали в «Открытке». Там добавили, что не понимают, как по фотографии можно определить, что Кузин занимался организацией мероприятия.

Накануне Кузина задержали сотрудники ДПС в центре города, поводом стало то, что на его машине якобы был закрыт госномер. После общения с сотрудниками к нему подошли полицейские, предложив проехать вместе с ними в отдел, так как у них возникли подозрения, что Кузин был участником одной из несогласованных акций.

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