Нашли по фото. Главу петербургской «Открытки» отправили на неделю в спецприемник

Главу петербургской «Открытой России» (зарегистрированную в Великобритании одноименную организацию Генпрокуратура в 2017 году признала нежелательной) Сергея Кузина арестовали на 7 суток за участие и организацию акции протеста 31 января. Об этом «Фонтанке» 21 апреля сообщили в пресс-службе организации.



«Судя по материалам дела, его опознали на одной из фотографий с акции», — рассказали в «Открытке». Там добавили, что не понимают, как по фотографии можно определить, что Кузин занимался организацией мероприятия.

