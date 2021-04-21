Песков объяснил, что имел в виду Путин под «красными линиями» в отношениях с западными странами

Пресс-секретарь российского президента прокомментировал «красные линии» в отношениях с Западом, о которых Владимир Путин объявил во время своего послания Федеральному собранию.
«Это наши национальные интересы, интересы нашей безопасности внешней, интересы нашей безопасности внутренней по недопущению вмешательств кого-то извне, будь то наши выборы или другие внутриполитические процессы, это недопущение оскорбительного разговора с нашей страной, недопущение ущемления экономических интересов нашей страны», — заявил 21 апреля Дмитрий Песков радио «Комсомольская правда».
По его словам, границы, о которых говорил президент, очевидны.
В ходе послания Владимир Путин предостерег западные страны от перехода «красных линий». «Надеюсь, что никому не придет в голову перейти в отношении России так называемую красную черту. А где она будет проходить — это мы будем определять в каждом конкретном случае сами», — заявил президент.