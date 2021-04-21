Обвиняемого в получении взятки опера из Петербурга определили в СИЗО. Там он встретит лето

В Петербурге избрали меру пресечения 26-летнему оперуполномоченному ОМВД России по Пушкинскому району Павлу Батыреву, обвиняемому в получении взятки. Об этом 21 апреля сообщает объединённая пресс-служба судов Северной столицы.
Пушкинский районный суд постановил взять его под стражу до 18 июня.
Подробности расследования уголовного дела, возбуждённого в отношении него по второй части 290-й статьи УК РФ (получение взятки), накануне приводил городской СК. По версии следствия, в апреле этого года, находясь в кафе на юге города, молодой опер получил деньги от мужчины, пообещав не возбуждать в отношении него уголовное дело. В момент передачи он был задержан сотрудниками УСБ регионального управления МВД России.
В главке сообщили, что в случае доказательства вины полицейский «будет уволен из органов внутренних дел и понесёт наказание в соответствии с нормами действующего законодательства».