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Обвиняемого в получении взятки опера из Петербурга определили в СИЗО. Там он встретит лето

Петербургского оперативника, обвиняемого в получении взятки, отправили в следственный изолятор

В Петербурге избрали меру пресечения 26-летнему оперуполномоченному ОМВД России по Пушкинскому району Павлу Батыреву, обвиняемому в получении взятки. Об этом 21 апреля сообщает объединённая пресс-служба судов Северной столицы.

Пушкинский районный суд постановил взять его под стражу до 18 июня.

Подробности расследования уголовного дела, возбуждённого в отношении него по второй части 290-й статьи УК РФ (получение взятки), накануне приводил городской СК. По версии следствия, в апреле этого года, находясь в кафе на юге города, молодой опер получил деньги от мужчины, пообещав не возбуждать в отношении него уголовное дело. В момент передачи он был задержан сотрудниками УСБ регионального управления МВД России.

В главке сообщили, что в случае доказательства вины полицейский «будет уволен из органов внутренних дел и понесёт наказание в соответствии с нормами действующего законодательства».

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