Молодой опер из Петербурга стал обвиняемым в деле о взятке. Деньги он брал под присмотром «своих»

В Петербурге возбуждено уголовное дело о получении взятки, обвиняемым по которому выступает 26-летний оперуполномоченный ОМВД России по Пушкинскому району. Об этом 20 апреля сообщает городской СК.
По версии следствия, в апреле 2019 года, находясь в кафе на юге города, он получил деньги от мужчины, пообещав не возбуждать в отношении него уголовное дело. Из полученной суммы реальными были 15 тысяч рублей, а ещё 95 тысяч рублей — муляж. В момент передачи он был задержан сотрудниками УСБ регионального управления МВД России.
«Решается вопрос об аресте обвиняемого. Расследование продолжается», — добавили в городском СК.
Ранее «Фонтанка» писала, что в Петербурге в мошенничестве заподозрили бывшего начальника спецуправления МЧС. Следователи считают, что с помощью разработанной им схемы он незаконно заработал более миллиона рублей.