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Молодой опер из Петербурга стал обвиняемым в деле о взятке. Деньги он брал под присмотром «своих»

Петербургский оперативник обвиняется в получении взятки в кафе на юге города

В Петербурге возбуждено уголовное дело о получении взятки, обвиняемым по которому выступает 26-летний оперуполномоченный ОМВД России по Пушкинскому району. Об этом 20 апреля сообщает городской СК.

По версии следствия, в апреле 2019 года, находясь в кафе на юге города, он получил деньги от мужчины, пообещав не возбуждать в отношении него уголовное дело. Из полученной суммы реальными были 15 тысяч рублей, а ещё 95 тысяч рублей — муляж. В момент передачи он был задержан сотрудниками УСБ регионального управления МВД России.

«Решается вопрос об аресте обвиняемого. Расследование продолжается», — добавили в городском СК.

Ранее «Фонтанка» писала, что в Петербурге в мошенничестве заподозрили бывшего начальника спецуправления МЧС. Следователи считают, что с помощью разработанной им схемы он незаконно заработал более миллиона рублей.

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Комментарии (6)

Антон Павлов
Взял в апреле 2019...был задержан сотрудниками УСБ. А новось от апреля 2021 года. Что происходило эти 2 года?
07A
Сколько призывников завтра появится, из отдела полиции прямо в военкомат! Поздравляю товарищи, родина вас ждет!
sakorol
скоро полиции совсем не останется
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