Обещанные Путиным новые меры соцподдержки обойдутся бюджету в 400 миллиардов за два года. В Минфине заявили, что деньги на это есть

Озвученные Владимиром Путиным новые меры социальной поддержки населения обойдутся бюджету в 400 млрд рублей за два года. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» 21 апреля заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. Он добавил, что такие средства в российской казне есть.



«Все озвученные инициативы просчитаны, на них есть необходимые ресурсы», — отметил глава Минфина.



При этом, по словам Силуанова, расходы бюджета на новые социальные инициативы не несут инфляционных рисков. «Это не несёт инфляционные риски, это всё будет делаться в рамках тех средств, которые есть в бюджете, без каких-либо дополнительных инструментов привлечения средств на рынке», — подчеркнул он.

