Обещанные Путиным новые меры соцподдержки обойдутся бюджету в 400 миллиардов за два года. В Минфине заявили, что деньги на это есть

Озвученные Владимиром Путиным новые меры социальной поддержки населения обойдутся бюджету в 400 млрд рублей за два года. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» 21 апреля заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. Он добавил, что такие средства в российской казне есть.
«Все озвученные инициативы просчитаны, на них есть необходимые ресурсы», — отметил глава Минфина.
При этом, по словам Силуанова, расходы бюджета на новые социальные инициативы не несут инфляционных рисков. «Это не несёт инфляционные риски, это всё будет делаться в рамках тех средств, которые есть в бюджете, без каких-либо дополнительных инструментов привлечения средств на рынке», — подчеркнул он.
В ходе ежегодного послания Федеральному собранию 21 апреля президент РФ Владимир Путин заявил, что средства Фонда национального благосостояния и инфраструктурные кредиты будут работать на все регионы России. Ранее глава государства поручил до 1 мая представить перечень инфраструктурных проектов, инвестирование которых будет вестись с привлечением средств Фонда национального благосостояния.
Подробнее о том, какие новые выплаты пообещал Путин, и о других поднятых им темах в рамках послания Федеральному собранию — в онлайн-трансляции «Фонтанки».