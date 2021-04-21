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Обещанные Путиным новые меры соцподдержки обойдутся бюджету в 400 миллиардов за два года. В Минфине заявили, что деньги на это есть

Глава Минфина Силуанов заявил, что средства на новые меры соцподдержки в бюджете есть

Озвученные Владимиром Путиным новые меры социальной поддержки населения обойдутся бюджету в 400 млрд рублей за два года. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» 21 апреля заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. Он добавил, что такие средства в российской казне есть.

«Все озвученные инициативы просчитаны, на них есть необходимые ресурсы», — отметил глава Минфина.

При этом, по словам Силуанова, расходы бюджета на новые социальные инициативы не несут инфляционных рисков. «Это не несёт инфляционные риски, это всё будет делаться в рамках тех средств, которые есть в бюджете, без каких-либо дополнительных инструментов привлечения средств на рынке», — подчеркнул он.

В ходе ежегодного послания Федеральному собранию 21 апреля президент РФ Владимир Путин заявил, что средства Фонда национального благосостояния и инфраструктурные кредиты будут работать на все регионы России. Ранее глава государства поручил до 1 мая представить перечень инфраструктурных проектов, инвестирование которых будет вестись с привлечением средств Фонда национального благосостояния.

Подробнее о том, какие новые выплаты пообещал Путин, и о других поднятых им темах в рамках послания Федеральному собранию — в онлайн-трансляции «Фонтанки».

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Комментарии (5)

Franklin_Delano_Roosevelt
все думали, что раскошелится и вскроет кубышку в виде ФНБ, но получили очередной шиш... тем временем карательные гос.органы уже вовсю занялись закошмариванием того, что осталось от бизнеса в России... скольким в этом году прилетело требований от ФНС? =)
BSB888
400 млрд рублей напечатать за два года...Как вы думаете это отразится на инфляции... это называется тушить пожар-бензином.
Oleg_I
Самые скромные предсказатели говорили, что кинут народу хотя бы 1 триллион из 14 в этом году, и, может быть, еще 1 в следующем. Реальность оказалась скупее.
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