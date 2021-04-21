Перегрев на работе. Учёбу на истфаке СПбГУ прервал загоревшийся чайник

Пожар в здании СПбГУ на Васильевском острове начался с воспламенившегося чайника. Об этом «Фонтанке» сообщили в пресс-службе вуза 21 апреля.



«В настоящее время пожарные закончили осмотр территории. Институт истории СПбГУ вернулся к штатному режиму работы», — добавили в университете.



Пожарных вызывали на Менделеевскую линию Васильевского острова в 12:25. В подсобке на 3-м этаже горела обстановка. Из здания вывели 50 человек до приезда первых расчетов, сотрудникам университета удалось самостоятельно справиться с огнём. Студенты сообщали в социальных сетях, что уборщицу, находившуюся рядом с подсобкой, проводили в скорую. По данным МЧС и вуза, происшествие обошлось без пострадавших.

