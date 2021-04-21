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Москвичи припозднились. Из спячки вышли Пётр и Февронья

Сурки проснулись в Центре воспроизводства редких животных в Подмосковье

Подмосковные сурки оказались редкостными сонями: они вышли из зимней спячки значительно позднее петербургских сородичей.

В Центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка, расположенном в Волоколамском районе, живёт сурочья семья: Пётр, Февронья и их четверо детей. Для них обустроены два огромных вольера, сообщает пресс-служба питомника.

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Сурки пробудились сравнительно недавно — в начале апреля. Почтенная пара предпочитает нежиться на солнышке, а детеныши активно исследуют окрестности — как на поверхности, так и под ней.

Ижорик и Августина из Ленинградского зоопарка проснулись ещё в середине марта, правда, выходить долго не хотели: погода не располагала. Сейчас и в Москве, и в Петербурге погода снова вспомнила зимние манеры. Радует только, что это ненадолго.

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