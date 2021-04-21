Подмосковные сурки оказались редкостными сонями: они вышли из зимней спячки значительно позднее петербургских сородичей.
В Центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка, расположенном в Волоколамском районе, живёт сурочья семья: Пётр, Февронья и их четверо детей. Для них обустроены два огромных вольера, сообщает пресс-служба питомника.
Сурки пробудились сравнительно недавно — в начале апреля. Почтенная пара предпочитает нежиться на солнышке, а детеныши активно исследуют окрестности — как на поверхности, так и под ней.
Ижорик и Августина из Ленинградского зоопарка проснулись ещё в середине марта, правда, выходить долго не хотели: погода не располагала. Сейчас и в Москве, и в Петербурге погода снова вспомнила зимние манеры. Радует только, что это ненадолго.