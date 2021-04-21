FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+4°C/Завтра: +13
76.02р91.75р
Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
1
Печать

«Меандр» оштрафовали на миллион из-за реставрации «Больничных палат» Новодевичьего монастыря

Петербургский подрядчик реставрации Новодевичьего монастыря получил миллионный штраф

Петроградский районный суд Петербурга оштрафовал на миллион рублей известную на рынке реставрации компанию «Меандр», которая вовремя не предоставила документы об итогах работ по сохранению в Москве «Больничных палат», которые входят в ансамбль Новодевичьего монастыря. Об этом 21 апреля сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Фирму оштрафовали за нарушение части 2 статьи 7.13 КоАП РФ (нарушение требований законодательства об охране объектов культурного наследия).

В 2019 году «Меандр» получил разрешение на проведение работ по сохранению «Больничных палат». По данным на 14 мая прошлого года, компания не предоставила в управление Минкульта отчет о выполненных работах как юрлицо, которое осуществляет научное руководство и авторский надзор за проведением работ.

Согласно данным СПАРК, в рамках дела о банкротстве в декабре 2020 года в отношении компании введена процедура наблюдения. «Меандр» ранее был значительным игроком на рынке реставрации объектов культурного наследия. В 2017 году он получил госконтрактов на сумму более 3 миллиардов рублей, в 2018-м — более 2,5 миллиарда, в 2019-м — более 1,2 миллиарда.

«Меандр» занимался реставрацией петербургской Консерватории, работы завершились возбуждением уголовного дела и задержанием осенью прошлого года собственника и гендиректора компании. Компания получила контракт на реставрацию здания Биржи, позднее Эрмитаж разорвал этот контракт, так как подрядчик выполнил работы всего на 8 %.

Ансамбль Новодевичьего монастыря является федеральным памятником и в 2004 году был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Больничные палаты — каменное сводчатое здание белого цвета, возведенное еще в 17-м веке.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

Danik
Млрды увели из бюджета, млн отдали! Так можно жить!
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний