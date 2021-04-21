«Меандр» оштрафовали на миллион из-за реставрации «Больничных палат» Новодевичьего монастыря

Петроградский районный суд Петербурга оштрафовал на миллион рублей известную на рынке реставрации компанию «Меандр», которая вовремя не предоставила документы об итогах работ по сохранению в Москве «Больничных палат», которые входят в ансамбль Новодевичьего монастыря. Об этом 21 апреля сообщает объединенная пресс-служба судов города.



Фирму оштрафовали за нарушение части 2 статьи 7.13 КоАП РФ (нарушение требований законодательства об охране объектов культурного наследия).



В 2019 году «Меандр» получил разрешение на проведение работ по сохранению «Больничных палат». По данным на 14 мая прошлого года, компания не предоставила в управление Минкульта отчет о выполненных работах как юрлицо, которое осуществляет научное руководство и авторский надзор за проведением работ.

