«Меандр» оштрафовали на миллион из-за реставрации «Больничных палат» Новодевичьего монастыря

Петроградский районный суд Петербурга оштрафовал на миллион рублей известную на рынке реставрации компанию «Меандр», которая вовремя не предоставила документы об итогах работ по сохранению в Москве «Больничных палат», которые входят в ансамбль Новодевичьего монастыря. Об этом 21 апреля сообщает объединенная пресс-служба судов города.
Фирму оштрафовали за нарушение части 2 статьи 7.13 КоАП РФ (нарушение требований законодательства об охране объектов культурного наследия).
В 2019 году «Меандр» получил разрешение на проведение работ по сохранению «Больничных палат». По данным на 14 мая прошлого года, компания не предоставила в управление Минкульта отчет о выполненных работах как юрлицо, которое осуществляет научное руководство и авторский надзор за проведением работ.
Согласно данным СПАРК, в рамках дела о банкротстве в декабре 2020 года в отношении компании введена процедура наблюдения. «Меандр» ранее был значительным игроком на рынке реставрации объектов культурного наследия. В 2017 году он получил госконтрактов на сумму более 3 миллиардов рублей, в 2018-м — более 2,5 миллиарда, в 2019-м — более 1,2 миллиарда.
«Меандр» занимался реставрацией петербургской Консерватории, работы завершились возбуждением уголовного дела и задержанием осенью прошлого года собственника и гендиректора компании. Компания получила контракт на реставрацию здания Биржи, позднее Эрмитаж разорвал этот контракт, так как подрядчик выполнил работы всего на