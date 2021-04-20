Число возобновивших работу визовых центров Греции в России увеличится до 14

С 21 апреля открываются визовые центры Греции в Казани, Нижнем Новгороде, Новосибирске и Самаре, следует из данных на сайте ВЦ.

ВЦ в Москве, Новороссийске, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге в данный момент уже открыты для заявителей. В Архангельске, Краснодаре, Мурманске, Петрозаводске, Пскове, а так же Ростове-на-Дону они возобновили свою деятельность с 19 апреля.

Однако пандемия всё равно даёт о себе знать: заявление можно подать только по онлайн-записи. В Петербурге приём заявлений на визу осуществляется с понедельника по среду с 10:00 до 14:00. Выдают паспорт каждый понедельник, вторник и среду с 09:00 до 10:00 по предварительному согласованию. Поскольку большое скопление людей недопустимо, посетителей могут попросить подождать снаружи.