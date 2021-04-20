Петербуржец пострадал при пожаре в коммуналке на Обводном

В Петербурге почти одновременно с пожаром в одном из корпусов «Красного треугольника» по соседству горела комната в коммунальной квартире. Медицинская помощь понадобилась местному жителю. Подробности происшествия 20 апреля приводит городское управление МЧС.



По данным ведомства, в 17:12 поступило сообщение о возгорании в доме 203 на набережной Обводного канала. Прибывшие на место сотрудники выяснили, что на площади семь квадратных метров горит комната в коммуналке. С огнём удалось справиться в 17:47.

