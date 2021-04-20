Петербуржцы дорого заплатят за встречи с козлами и выдрами

Ленинградский зоопарк повышает стоимость входных с 1 мая. Как 20 апреля стало известно из сообщения на официальной странице «ВКонтакте», билет для взрослых будет обходиться в 600 рублей вместо нынешних 500.
Как объяснили в зоопарке, рост цены связан с подорожанием кормов для животных и «других необходимых расходов». Заработанные деньги тратятся на содержание питомцев и улучшение условий их жизни, подчёркивается в сообщении.
Стоимость билетов для льготных категорий граждан оставляют без изменений.
Накануне стало известно о том, что с 1 мая дорожает Кунсткамера. За осмотр коллекции придётся отдать 400 рублей. Остальные музеи в городе пока что не собираются повышать цены.