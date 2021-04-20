FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+11°C/Завтра: +7
76.25р91.48р
Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
4
Печать

Петербуржцы дорого заплатят за встречи с козлами и выдрами

Билеты в Ленинградский зоопарк станут дороже с 1 мая

Ленинградский зоопарк повышает стоимость входных с 1 мая. Как 20 апреля стало известно из сообщения на официальной странице «ВКонтакте», билет для взрослых будет обходиться в 600 рублей вместо нынешних 500.

Как объяснили в зоопарке, рост цены связан с подорожанием кормов для животных и «других необходимых расходов». Заработанные деньги тратятся на содержание питомцев и улучшение условий их жизни, подчёркивается в сообщении.

Стоимость билетов для льготных категорий граждан оставляют без изменений.

Накануне стало известно о том, что с 1 мая дорожает Кунсткамера. За осмотр коллекции придётся отдать 400 рублей. Остальные музеи в городе пока что не собираются повышать цены.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (4)

Avs7153
Вообще, нынешний зоопарк - полный отстой и бесконечный ремонт.
Даже макаки прекратили сношаться при зрителях!
Kezevo
Экстренно, детям силовиков надо сделать бесплатный вход в зоопарк, что бы оупцевали дубинами остальных максимально духовно и скрепно
Владислав М
А что гражданам подняли зарплаты на 20%. Или в музеи и зоопарки будут хоть только силовики и депутаты, которым проиндексировали зарплаты?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний