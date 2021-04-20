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«Есть определенные задержки». Смольный рассказал, что тормозит принятие Генплана

Смольный: Генеральный план Петербурга примут к концу 2021 г.

Генеральный план Петербурга примут до конца 2021 года. Об этом сообщил 20 апреля в ходе заседания правительства глава комитета по экономической политике Валерий Москаленко.

По его словам, принятие Генплана требует взаимодействия с Ленинградской областью и федеральными ведомствами, которые являются собственниками территорий. «На этой стадии происходит согласование. Есть определенные задержки, но, как мы отмечали неоднократно, к концу года Генеральный план будет принят», — рассказал Валерий Москаленко.

Проект изменений в действующий закон о Генеральном плане Петербурга внесут на рассмотрение Заксобрания до конца 2021 года, обещал в марте председатель парламента Вячеслав Макаров.

В конце декабря ЗакС направил депутатский запрос губернатору Александру Беглову с вопросами о причинах необоснованной задержки внесения на рассмотрение парламента проекта нового Генплана. Вместо этого Смольный намерен внести изменения в действующий закон и вынести его на общественные обсуждения до конца 2021 года, следует из ответа градоначальника на запрос.

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