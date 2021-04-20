«Есть определенные задержки». Смольный рассказал, что тормозит принятие Генплана

Генеральный план Петербурга примут до конца 2021 года. Об этом сообщил 20 апреля в ходе заседания правительства глава комитета по экономической политике Валерий Москаленко.
По его словам, принятие Генплана требует взаимодействия с Ленинградской областью и федеральными ведомствами, которые являются собственниками территорий. «На этой стадии происходит согласование. Есть определенные задержки, но, как мы отмечали неоднократно, к концу года Генеральный план будет принят», — рассказал Валерий Москаленко.
Проект изменений в действующий закон о Генеральном плане Петербурга внесут на рассмотрение Заксобрания до конца 2021 года, обещал в марте председатель парламента Вячеслав Макаров.
В конце декабря ЗакС направил депутатский запрос губернатору Александру Беглову с вопросами о причинах необоснованной задержки внесения на рассмотрение парламента проекта нового Генплана. Вместо этого Смольный намерен внести изменения в действующий закон и вынести его на общественные обсуждения до конца 2021 года, следует из ответа градоначальника на запрос.