«Есть определенные задержки». Смольный рассказал, что тормозит принятие Генплана

Генеральный план Петербурга примут до конца 2021 года. Об этом сообщил 20 апреля в ходе заседания правительства глава комитета по экономической политике Валерий Москаленко.



По его словам, принятие Генплана требует взаимодействия с Ленинградской областью и федеральными ведомствами, которые являются собственниками территорий. «На этой стадии происходит согласование. Есть определенные задержки, но, как мы отмечали неоднократно, к концу года Генеральный план будет принят», — рассказал Валерий Москаленко.