Стало известно, какие травмы получил рабочий на Кировском заводе после взрыва бака с керосином

Рабочий завода «Универсалмаш» получил ожоги кистей рук после ЧП на предприятии. Как сообщили 20 апреля «Фонтанке» в пресс-службе Кировского завода, его жизни ничего не угрожает.



По уточненной информации, загорелись пары керосина из гидробака. «В соответствии с законодательством РФ, руководство предприятия уже сформировало комиссию, по результатам работы которой будет выявлена причина произошедшего и составлен соответствующий акт», — подчеркнули в пресс-службе. «Универсалмаш» является дочерним предприятием, которое занимает одну из площадей на территории Кировского завода.

