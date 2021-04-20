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Стало известно, какие травмы получил рабочий на Кировском заводе после взрыва бака с керосином

Рабочий на Кировском заводе получил ожоги кистей рук после ЧП

Рабочий завода «Универсалмаш» получил ожоги кистей рук после ЧП на предприятии. Как сообщили 20 апреля «Фонтанке» в пресс-службе Кировского завода, его жизни ничего не угрожает.

По уточненной информации, загорелись пары керосина из гидробака. «В соответствии с законодательством РФ, руководство предприятия уже сформировало комиссию, по результатам работы которой будет выявлена причина произошедшего и составлен соответствующий акт», — подчеркнули в пресс-службе. «Универсалмаш» является дочерним предприятием, которое занимает одну из площадей на территории Кировского завода.

Ранее «Фонтанка» сообщала, что пострадавший после взрыва на предприятии госпитализирован в состоянии средней тяжести.

© Фонтанка.Ру

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