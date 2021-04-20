На Кировском заводе в Петербурге пострадал сотрудник при взрыве емкости с керосином

В ведомстве уточнили, что пострадал один сотрудник завода. Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе городской скорой помощи, пострадавший находится в состоянии средней степени тяжести. Его везут в одну из городских больниц.



По данным источника нашего издания, на проспекте Стачек, 47, от искры взорвалась емкость с керосином.

