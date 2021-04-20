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На Кировском заводе в Петербурге пострадал сотрудник при взрыве емкости с керосином

На Кировском заводе в Петербурге при испытании бака «произошла вспышка горючих паров». Об этом 20 апреля сообщили в ГУ МЧС по региону.

В ведомстве уточнили, что пострадал один сотрудник завода. Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе городской скорой помощи, пострадавший находится в состоянии средней степени тяжести. Его везут в одну из городских больниц.

По данным источника нашего издания, на проспекте Стачек, 47, от искры взорвалась емкость с керосином.

© Фонтанка.Ру

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