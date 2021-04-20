На Парнасе в 2023 году откроют детскую и взрослую поликлиники. Строить их начнут в этом году

До конца этого года в Выборгском районе города начнется строительство двух новых поликлиник — детской и взрослой. Как уточнили в компании «Главстрой Санкт-Петербург», проектирование объектов уже завершено, их введут в эксплуатацию на Парнасе в 2023 году.



Оба здания появятся в квартале, ограниченном улицами Михаила Дудина, Федора Абрамова и 4-м Верхним переулком. Новая взрослая поликлиника сможет принимать до 960 взрослых пациентов в день, детское отделение рассчитано на 348 посещений в смену.



Поликлиника для взрослых включает в себя женскую консультацию и отделение скорой помощи. Внутри оборудуют кабинеты врачей-специалистов, хирургический блок, отделения рентгенодиагностики, травматологии, профилактики для взрослых, физиотерапии, а также дневной стационар на 20 коек.

