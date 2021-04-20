На Парнасе в 2023 году откроют детскую и взрослую поликлиники. Строить их начнут в этом году

До конца этого года в Выборгском районе города начнется строительство двух новых поликлиник — детской и взрослой. Как уточнили в компании «Главстрой Санкт-Петербург», проектирование объектов уже завершено, их введут в эксплуатацию на Парнасе в 2023 году.
Оба здания появятся в квартале, ограниченном улицами Михаила Дудина, Федора Абрамова и 4-м Верхним переулком. Новая взрослая поликлиника сможет принимать до 960 взрослых пациентов в день, детское отделение рассчитано на 348 посещений в смену.
Поликлиника для взрослых включает в себя женскую консультацию и отделение скорой помощи. Внутри оборудуют кабинеты врачей-специалистов, хирургический блок, отделения рентгенодиагностики, травматологии, профилактики для взрослых, физиотерапии, а также дневной стационар на 20 коек.
В педиатрическом корпусе приём будут вести врачи узкого и широкого профилей — педиатр, невролог, офтальмолог, уролог, кардиолог, хирург и другие. В поликлинике будут отделения физиотерапии и восстановительного лечения, процедурный и прививочный кабинеты, комната здорового ребёнка, дневной стационар, а также травмпункт и отделение скорой помощи на две бригады.
— Комплексный подход к застройке окраин города предложил основатель компании Олег Дерипаска, и сейчас эта концепция сохраняется, — подчеркивает Дмитрий Калинин, директор проекта «Северная долина». — Мы уже построили девять социальных объектов, продолжается проектирование новых школ и детских садов. В этом году в районе введут в эксплуатацию четвертую школу, параллельно идут переговоры с вузами насчет специальных программ обучения для школьников.