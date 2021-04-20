Bloomberg: Абрамович станет богаче после создания Суперлиги

Российский предприниматель Роман Абрамович, купивший в 2003 году футбольный клуб «Челси» почти за 200 миллионов долларов, окажется в числе миллиардеров, выигравших от создания европейской Суперлиги. Об этом 20 апреля сообщает агентство Bloomberg.



На данный момент Forbes оценивает стоимость «Челси» в 3,2 миллиарда долларов. По версии издания, клуб находится на седьмом месте среди самых дорогих футбольных команд мира.

Ранее «Фонтанка» писала, что 19 апреля 12 суперклубов Европы объявили о создании своей Лиги чемпионов (Суперлиги). В число участников вошли: английские «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Тоттенхэм», «Челси», испанские «Барселона», «Атлетико», «Реал», итальянские «Ювентус», «Интер» и «Милан».

