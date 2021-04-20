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Bloomberg: Абрамович станет богаче после создания Суперлиги

Российский миллиардер, владеющий клубом «Челси», окажется в числе тех, кто выиграет от создания новой европейской футбольной лиги

Российский предприниматель Роман Абрамович, купивший в 2003 году футбольный клуб «Челси» почти за 200 миллионов долларов, окажется в числе миллиардеров, выигравших от создания европейской Суперлиги. Об этом 20 апреля сообщает агентство Bloomberg.

На данный момент Forbes оценивает стоимость «Челси» в 3,2 миллиарда долларов. По версии издания, клуб находится на седьмом месте среди самых дорогих футбольных команд мира.

Ранее «Фонтанка» писала, что 19 апреля 12 суперклубов Европы объявили о создании своей Лиги чемпионов (Суперлиги). В число участников вошли: английские «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Тоттенхэм», «Челси», испанские «Барселона», «Атлетико», «Реал», итальянские «Ювентус», «Интер» и «Милан».

По данным Bloomberg, для реализации проекта клубы разделят авансовый платёж в 4,2 миллиарда долларов, финансируемый американской компанией JPMorgan Chase. Затем 12 команд, которые войдут в Суперлигу, станут ещё богаче — они получат постоянное членство в новой системе, будут избавлены от шанса не попасть в Лигу чемпионов Европы, то есть гарантированно не лишатся доходов от трансляций и спонсорства.

Среди других владельцев футбольных клубов, которые выиграют от сделки, Bloomberg называет наследников американского миллиардера Малкольма Глейзера, владеющих «Манчестер Юнайтед», американского бизнесмена Стэна Кронке, который в 2018 году выкупил у Алишера Усманова 30 % акций «Арсенала» за 550 миллионов евро и стал единственным владельцем клуба, Джоана Генри, владеющего долей английского «Ливерпуля», и т. д.

Среди проигравших предпринимателей, по версии Bloomberg, оказались: итальянец Рокко Комиссо, владеющий клубом «Фиорентина», египтянин Нассеф Савирис («Астон Вилла»), американец Дэн Фридкин («Рома»), сингапурский предприниматель Питер Лим («Валенсия») и Джош Харрис («Кристал Пэлас»).

Против создания Суперлиги выступают Английская премьер-лига, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), Международная федерация футбола (ФИФА) и Российская премьер-лига.

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Комментарии (1)

Dimitry Antonov
"Против создания «Суперлиги» выступают Английская премьер-лига, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), Международная федерация футбола (ФИФА) и Российская премьер-лига".
Ну, если против выступает Российская премьер-лига, то сразу же становится понятно, такой футбол нам не нужен, а сам проект зарублен на корню.
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