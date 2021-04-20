Метеорологи назвали прошедший год одним из самых тёплых за всю историю наблюдений

Прошедший 2020 год стал одним из самых тёплых за всю историю наблюдений. Об этом говорится в докладе Всемирной метеорологической организации (ВМО), опубликованном накануне, 19 апреля.
Как отмечают метеорологи, прошедший год был тёплым, несмотря на охлаждающее воздействие явления «Ла-Нинья», которое характеризуется колебанием температуры поверхностного слоя воды. Глобальная средняя температура в 2020-м составляла примерно 14,9 градуса по Цельсию, что на 1,2 градуса выше нормы. В целом все последние годы, начиная с 2015-го, оказались самыми жаркими в истории наблюдений, а период с 2011-го по 2020 год — самым тёплым десятилетием.
«Негативная тенденция в области климата будет сохраняться и в предстоящие десятилетия, независимо от успеха, которого мы добьёмся в деле смягчения последствий изменения климата», — приводятся в докладе слова генерального секретаря ВМО Петтери Тааласа.
В 2019 и 2020 годах концентрации парниковых газов продолжали возрастать. Экономический спад вызвал временное сокращение выбросов, однако это не оказало заметного влияния на снижение вредных веществ в атмосфере. Кроме того, продолжаются закисление и деоксигенация (снижение концентрации кислорода) океана, оказывая воздействие на экосистемы, морскую жизнь и рыболовство.
Ранее «Фонтанка» писала, что, по мнению некоторых учёных, вместо глобального потепления на Земле может наступить малый ледниковый период. При этом в Росгидромете предупредили об опасном изменении климата.