Метеорологи назвали прошедший год одним из самых тёплых за всю историю наблюдений

Прошедший 2020 год стал одним из самых тёплых за всю историю наблюдений. Об этом говорится в докладе Всемирной метеорологической организации (ВМО), опубликованном накануне, 19 апреля.

Как отмечают метеорологи, прошедший год был тёплым, несмотря на охлаждающее воздействие явления «Ла-Нинья», которое характеризуется колебанием температуры поверхностного слоя воды. Глобальная средняя температура в 2020-м составляла примерно 14,9 градуса по Цельсию, что на 1,2 градуса выше нормы. В целом все последние годы, начиная с 2015-го, оказались самыми жаркими в истории наблюдений, а период с 2011-го по 2020 год — самым тёплым десятилетием.

