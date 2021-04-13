В Росгидромете предупредили об опасном изменении климата

В России фиксируется ускорение климатических изменений: с учётом данных 2020 года прирост температуры за десять лет составил 0,51 градуса Цельсия при среднемировом показателе 0,18 градуса. Об этом сообщил РИА Новости директор Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Росгидромета Владимир Катцов.

«Недавно был опубликован очередной ежегодный доклад Росгидромета о состоянии климата на территории России в 2020 году. Согласно этому докладу, у нас обновились оценки скорости изменения климата с 1970-х годов по настоящее время, которые говорят о нарастании изменений», — цитирует Катцова РИА 13 апреля.

Стопроцентной уверенности в сохранении этой тенденции нет. «Собственные колебания климата никто не отменял, но существует высокая вероятность, что эти тренды будут держаться или даже нарастать», — уточнил учёный.

Изменения климата провоцируют опасные природные явления: деградация многолетней мерзлоты, сокращение морского льда в Арктике, исчезновение льда на Северном морском пути. Климатологам сейчас важно уточнить прогнозы в части того, как именно и когда произойдут эти изменения.

В Гидрометцентре ранее отмечали, что глобальное потепление в середине XXI века может сделать климат на юге России более засушливым.