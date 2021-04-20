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Посол США может покинуть Россию на этой неделе

Американский посол в РФ улетит в Вашингтон для получения консультаций

На этой неделе американский посол в России Джон Салливан улетит в США для получения консультаций. После этого он вернётся обратно в Москву. Об этом 20 апреля пишет издание Axios со ссылкой на представителя госдепартамента США.

Ранее Axios сообщал со ссылкой на источники, что Салливан не намерен покидать Россию, несмотря на рекомендации МИД отправиться в Вашингтон на консультации. Как заявляли собеседники издания, если в России хотят, чтобы Салливан покинул Москву, «его придется заставить».

Глава МИД РФ Сергей Лавров 16 апреля сообщил, что российская сторона рекомендовала Салливану «поехать в свою столицу и провести там подробные, серьёзные консультации».

15 апреля США ввели новые санкции против российских 16 организаций и 16 физических лиц, якобы связанных с вмешательством РФ в выборы в США. Кроме этого, из страны были высланы десять российских дипломатов.

В МИД отметили, что санкционный курс США не отвечает интересам народов двух стран. В качестве ответа Москва предложила десяти американским дипломатам покинуть Россию.

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