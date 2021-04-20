Канадская вокалистка Джой Чапман попала в Книгу рекордов Гиннеса, взяв самую низкую ноту среди женщин. Этим она заслужила прозвища Joylow («Низкая Джой») и New Bass Queen («Новая королева баса»).



Джой из города Суррей в Британской Колумбии в детстве пела в церковных и школьных хорах, затем перешла на кантри. Кроме того, девушка выступала в кавер-группах, в которых перепевала вокальные партии Шер, Шанайи Твейн, Пэтси Клайн и других.



Как-то раз племяннице Чапман стало известно, что обладательница мирового рекорда по самому низкому вокалу среди женщин достигла ноты D2 — второго самого низкого тона на фортепиано. Родственница убедила певицу попробовать свои силы. В итоге артистка при экспертах взяла ноту C1, на октаву ниже предыдущего рекорда.

