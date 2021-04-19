Дыба и бутафорский навоз. В Михайловский театр прибывает «Опричник»

Санкт-Петербургский государственный академический театр оперы и балета им. М. П. Мусоргского — Михайловский театр заключил контракт на изготовление декораций и реквизита к постановке оперы «Опричник». С афиши щурится художественный руководитель Владимир Кехман.



Контракт опубликован перед выходными. Приемка работ осуществляется с 1 по 17 мая, хотя срок действия контракта — до июля. Общая стоимость — 27 млн рублей, поставщик — ИП Великанова Мария Александровна. Перечень предметов реквизита может показаться экстравагантным только тем, кто не знаком с сюжетом и кому ничего не говорит название. У остальных, наверное, не вызовет вопроса установка для пыток (400 тысяч), кандалы и огромное количество холодного оружия (ножи и сабли для опричников и других персонажей, секиры, копья, ножи и плети. Помимо этого, в списке много всего для тела (чарки, стопки и т.п.) и для души (настольные кресты, иконы, киот, иконостас). Есть также столы для гостей (по 47 тысяч) и лавки (по 64 тысячи). Семантическую пару неявно составляют навоз за 4,6 тысяч (к счастью, бутафорский) и десерт за 340 тысяч (к сожалению, тоже).