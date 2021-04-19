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Российские антимонопольщики возбудили дело против Google из-за блокировок на YouTube

ФАС России возбудила дело против Google из-за блокировок на YouTube

Федеральная антимонопольная служба России возбудила дело в отношении Google LLC. Это связано с блокировками и удалением аккаунтов пользователей.

Как пояснили в ФАС 19 апреля, антимонопольное дело против американской корпорации возбуждено из-за ее злоупотребления «доминирующим положением на рынке сервисов» видеохостинга YouTube.

«Действия Google приводят к внезапным блокировкам и удалению аккаунтов пользователей, — отмечают в ведомстве. — ФАС полагает, что такое поведение компании может привести к ущемлению интересов пользователей, а также к ограничению конкуренции на смежных рынках».

YouTube принадлежит Google с 2006 года. С начала 2020 года российские СМИ, включая телеканалы «Царьград», «Крым 24», журналиста Владимира Соловьева начали жаловаться на блокировку, удаление или ограничение доступа к своим каналам и роликам на видеохостинге. В ответ на это депутаты Госдумы разработали законопроект, разрешающий замедлять скорость работы интернет-сервисов вплоть до их блокировки за нарушения прав россиян, в том числе на доступ к информации. В конце 2020 года документ подписал президент Владимир Путин.

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Комментарии (2)

ShkVAl
Все нормально... запретить...
Никто не собирается свой сделать. Казённые деньги разворуют, а частники в иностранное вкладываются.
Юра Алекс
«не мытьем, так катаньем...»
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