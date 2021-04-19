Группа Pussy Riot выкупила на аукционе у рэпера Хаски NFT-ролик «Каша из топора» за 2 908 долларов. Об этом сообщается на платформе Foundation, где проходили торги.

Хаски разместил свое видео в Интернете 16 апреля и сразу сообщил, что собирается продать его в качестве NFT-токена. На записи рэпер в костюме гусара готовит кашу из топора, а в финале персонажам становится плохо от этого блюда. «Каша из топора — как много для русского уха в этом словосочетании… Все мы знаем десятки рецептов этого исконно великорусского блюда. В России, где в каждой семье кашу из топора готовят по-своему, давно назрела необходимость в стандартизации рецептуры этого уникального лакомства. И вот, я/мы сделали это (кто же еще)», — написал Хаски в своем Instagram.

Стартовой ценой за токен был назначен один эфир (криптовалюта, примерно соответствует 2 246 долларам). Единственной, кто поднял ставку, оказалась Надежда Толоконникова из Pussy Riot, в итоге она и заплатила за ролик 1,3 эфира ( 2 908 долларов).



Напомним, NFT-токены набирают популярность с начала года. В марте картину знаменитого граффитиста Бэнкси продали за 95 тысяч долларов, после чего сожгли в прямом эфире, чтобы она сохранилась только в качестве NFT-токена.

