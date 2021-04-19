«Никаких извинений не будет». Союз кинематографистов Петербурга подал в суд на Алексея Германа-младшего

«Получил судебный иск. Первый раз в жизни. Никаких извинений от меня Союз кинематографистов Петербурга не дождется. И не стоит меня запугивать судебными исками», — написал он.
В электронной картотеке судов заявление не отображается, но глава петербургского Союза кинематографистов Сергей Снежкин подтвердил корреспонденту «Фонтанки», что организация подала на режиссера в суд «за клевету».
«Они просят извинения и опровержения, — уточнил Герман. — Но никаких извинений, как вы понимаете, не будет».
Иск касается высказываний Алексея Германа о петербургском Союзе кинематографистов (СК) на странице режиссера в Facebook. Он посвятил организации не один пост. По его мнению, руководство в прошлом поставило петербургский филиал на грань банкротства и несет ответственность за нынешнее состояние подконтрольного ему Дома творчества кинематографистов (ДТК) в Репино, который не принимает посетителей уже около восьми лет. В феврале-марте 2021 года арбитражный суд постановил взыскать с ДТК «Репино» долги за воду и электричество на общую сумму около 780 тысяч рублей.
В одном из своих постов Герман обвинил в желании «нажиться на продаже» дачи кинематографистов. Комментируя это, исполнительный директор СК Петербурга Александр Бабаян сообщил «Фонтанке», что организация ищет инвестора для восстановления Дома творчества.