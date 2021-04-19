«Никаких извинений не будет». Союз кинематографистов Петербурга подал в суд на Алексея Германа-младшего

«Получил судебный иск. Первый раз в жизни. Никаких извинений от меня Союз кинематографистов Петербурга не дождется. И не стоит меня запугивать судебными исками», — написал он.



В электронной картотеке судов заявление не отображается, но глава петербургского Союза кинематографистов Сергей Снежкин подтвердил корреспонденту «Фонтанки», что организация подала на режиссера в суд «за клевету».

«Они просят извинения и опровержения, — уточнил Герман. — Но никаких извинений, как вы понимаете, не будет».