В Петербурге запущен механизм онлайн-продаж квартир на вторичном рынке

Сделка прошла с помощью электронных сервисов экосистемы недвижимости «Метр квадратный» (проект группы ВТБ). Договор купли-продажи был подписан с помощью усиленной квалифицированной электронной подписи. Деньги за квартиру покупатель перевел на специальный счет в банке, а после регистрации сделки в Росреестре средства поступили на счет продавца.

В Петербурге начали проходить онлайн-сделки купли-продажи вторичного жилья. Как рассказали в Агентстве недвижимости «КВС», недавно покупатель и продавец двухкомнатной квартиры на улице Типанова прошли все этапы сделки полностью в дистанционном формате, не выходя из дома.

По расчетам аналитиков компании «Метр квадратный», рынок вторичного жилья в Санкт-Петербурге отличается своим ценообразованием от московского. Например, стоимость квартиры в старом фонде в центре города может быть сопоставима с недвижимостью с евроремонтом на окраине, тогда как в Москве она все равно будет дороже, чем новостройки у МКАДа. Кроме того, Северная столица отличается высокой долей продаж через агентства недвижимости в отличие от активности самостоятельных риелторов в Москве.



Как говорит Анжелика Альшаева, генеральный директор Агентства недвижимости «КВС», одной из целей компании на этот год был перевод максимального числа процессов в дистанционный формат, что в дальнейшем позволит поставить онлайн-сделки со вторичной недвижимостью на поток.



— Вторичный рынок недвижимости на сегодняшний день почти в пять раз больше первичного, — говорит генеральный директор «Метр квадратный» Вячеслав Дусалеев, отмечая, что процесс совершения сделки максимально упрощается. Документы приходят на смартфон, заверяются электронной подписью, отправляются в Росреестр, откуда приходит уведомление о принятии документов — покупатель сам контролируете процесс.