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УЕФА одобрил реформу Лиги чемпионов с 2024 года. Топ-клубы будут иметь гарантированные места

УЕФА изменит формат Лиги чемпионов

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) согласовал реформу Лиги чемпионов. Как пишет Deutsche Welle 19 апреля, впервые в новом формате турнир пройдет в 2024 году.

В Лиге чемпионов будут играть 36 команд вместо нынешних 32. Ряд элитных клубов получат гарантированные места вне зависимости от результатов в национальных чемпионатах. Все команды будут собраны в одной турнирной таблице вместо нынешнего разделения на группы.

Восемь лучших коллективов выходят в плей-офф. Остальные будут проходить отбор через новый раунд плей-офф. Всем клубам гарантировано по 10 матчей в обновленной Лиге чемпионов и увеличение доходов.

Ранее 12 топ-клубов Европы официально объявили о создании европейской Суперлиги. Причиной этого стали устаревший формат Лиги чемпионов и падение доходов. Подробнее читайте в материале «Фонтанки».

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