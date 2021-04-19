УЕФА одобрил реформу Лиги чемпионов с 2024 года. Топ-клубы будут иметь гарантированные места

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) согласовал реформу Лиги чемпионов. Как пишет Deutsche Welle 19 апреля, впервые в новом формате турнир пройдет в 2024 году.



В Лиге чемпионов будут играть 36 команд вместо нынешних 32. Ряд элитных клубов получат гарантированные места вне зависимости от результатов в национальных чемпионатах. Все команды будут собраны в одной турнирной таблице вместо нынешнего разделения на группы.

Восемь лучших коллективов выходят в плей-офф. Остальные будут проходить отбор через новый раунд плей-офф. Всем клубам гарантировано по 10 матчей в обновленной Лиге чемпионов и увеличение доходов.