Дальневосточные леопарды по имени Тайфун и Бэри попали в поле зрения фотоловушки на «Земле леопарда» в Приморском крае. Они явно неравнодушны друг к другу и спешат скрыться из виду: сначала уходит Бэри, а за ней — её кавалер.
Эти леопарды — старожилы. «Leo 12M Тайфун — хозяин заповедника «Кедровая падь» (находится под управлением ФГБУ «Земля леопарда»), а его принцесса Leo 4F Бэри — дочь знаменитой Кедровки. Можно сказать, царская чета. За последние годы ученые не раз фиксировали их свидания, а после одной из таких встреч у Бэри появились котята», — рассказывают в парке.
Леопарды живут в основном поодиночке и встречаются главным образом для брачных игр. В период течки, которая бывает в любое время года, самки оставляют запаховые метки, а при встрече с самцом проявляют игривое поведение. Самцы тоже активно метят территорию, и так они находят друг друга. Встреча обычно длится несколько дней. После короткой супружеской жизни недавние влюблённые быстро теряют интерес друг к другу. В случае успешного зачатия самка около 90 дней вынашивает потомство — от одного до трёх котят. В их воспитании самец не участвует.