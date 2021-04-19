FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+14°C/Завтра: +11
75.55р90.46р
Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
1
Печать

Свидание двух леопардов попало на видео. Любовь у них короткая, но регулярная

На «Земле леопарда» Тайфун и Бэри затеяли брачные игры

Дальневосточные леопарды по имени Тайфун и Бэри попали в поле зрения фотоловушки на «Земле леопарда» в Приморском крае. Они явно неравнодушны друг к другу и спешат скрыться из виду: сначала уходит Бэри, а за ней — её кавалер.

Кадр из видео в YouTube
Кадр из видео в YouTube
ПоделитьсяПоделиться

Эти леопарды — старожилы. «Leo 12M Тайфун — хозяин заповедника «Кедровая падь» (находится под управлением ФГБУ «Земля леопарда»), а его принцесса Leo 4F Бэри — дочь знаменитой Кедровки. Можно сказать, царская чета. За последние годы ученые не раз фиксировали их свидания, а после одной из таких встреч у Бэри появились котята», — рассказывают в парке.

Леопарды живут в основном поодиночке и встречаются главным образом для брачных игр. В период течки, которая бывает в любое время года, самки оставляют запаховые метки, а при встрече с самцом проявляют игривое поведение. Самцы тоже активно метят территорию, и так они находят друг друга. Встреча обычно длится несколько дней. После короткой супружеской жизни недавние влюблённые быстро теряют интерес друг к другу. В случае успешного зачатия самка около 90 дней вынашивает потомство — от одного до трёх котят. В их воспитании самец не участвует.

Кадр из видео в YouTube
Кадр из видео в YouTube

Национальный парк «Земля леопарда» расположен в юго-западной части Приморского края, недалеко от Владивостока. Здесь под охраной от браконьерства, пожаров и рубок деревьев находятся уникальные леса, в которых обитает самая редкая из всех крупных кошек планеты — дальневосточный леопард. С начала века удалось добиться роста численности леопардов в три раза — с 35 до около 100 особей. Это единственное в мире место, где леопардов можно увидеть с помощью специальных фотоукрытий.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

Obseerv
У кроликов всё проще и быстрее...
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний