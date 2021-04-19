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Ребенка, на которого упала лепнина в Петербурге, переводят из реанимации на отделение. Операция ему не потребовалась

Состояние двухлетнего мальчика, пострадавшего при падении части фасада на коляску в Петербурге, улучшилось

Мальчик, пострадавший при обрушении с фасада дома на Московском проспекте куска лепнины, идет на поправку.

Как стало известно «Фонтанке» 19 апреля, около двух часов дня врачи планируют перевести его из реанимации на отделение нейрохирургии, где пройдет дальнейшее лечение. У ребенка перелом скулы, орбиты глаза и носа с левой стороны, но операция малышу не потребовалась.

ЧП на Московском проспекте, 167, произошло 17 апреля около шести вечера. Женщина возвращалась с прогулки с сыном двух лет, который был в коляске. На нее и упала лепнина. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

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Комментарии (1)

X-traterrestrial
Читаю "переводят из реанимации на отделение". И думаю, от чего же его "отделять" собираются. Открываю статью - а там "перевести его из реанимации на отделение нейрохирургии". Рукалицо.
Фонтанка, вы где набираете такой персонал? Который из той же оперы, что и "на раёне".
Запомните, что переводят "В отделение"!
Искренне ваш, граммар-наци.
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