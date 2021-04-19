Ребенка, на которого упала лепнина в Петербурге, переводят из реанимации на отделение. Операция ему не потребовалась

Как стало известно «Фонтанке» 19 апреля, около двух часов дня врачи планируют перевести его из реанимации на отделение нейрохирургии, где пройдет дальнейшее лечение. У ребенка перелом скулы, орбиты глаза и носа с левой стороны, но операция малышу не потребовалась.
ЧП на Московском проспекте, 167, произошло 17 апреля около шести вечера. Женщина возвращалась с прогулки с сыном двух лет, который был в коляске. На нее и упала лепнина. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».