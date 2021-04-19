FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+11°C/Завтра: +11
75.55р90.46р
Пожар на «Невской мануфактуре»Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
0
Печать

Лепнина, упавшая на коляску с двухлетним ребенком в Петербурге, превратилась в уголовное дело

Следственный комитет ищет виновника травм малыша, на которого упал кусок фасада дома в Петербурге

В тяжелом состоянии продолжает находиться двухлетний мальчик, которого с прогулки увезли в больницу в Московском районе.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 19 апреля, СК к концу воскресенья, 18 апреля, возбудил уголовное дело по статье 238 (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) УК РФ. Следователи проверят работу жилищников, которые отвечали за состояние фасада дома 167 по Московскому проспекту, откуда 17 апреля около шести часов вечера на коляску с малышом упала лепнина. ЧП попало на видео.

Ребенка с травмами головы увезли в больницу имени Раухфуса.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний