Лепнина, упавшая на коляску с двухлетним ребенком в Петербурге, превратилась в уголовное дело

В тяжелом состоянии продолжает находиться двухлетний мальчик, которого с прогулки увезли в больницу в Московском районе.
Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 19 апреля, СК к концу воскресенья, 18 апреля, возбудил уголовное дело по статье 238 (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) УК РФ. Следователи проверят работу жилищников, которые отвечали за состояние фасада дома 167 по Московскому проспекту, откуда 17 апреля около шести часов вечера на коляску с малышом упала лепнина. ЧП попало на видео.
Ребенка с травмами головы увезли в больницу имени Раухфуса.