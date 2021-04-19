Переехавший бывшую жену петербуржец получил срок. Он готовил поздравление, но разбудил в себе Отелло

Невский районный суд Петербурга вынес приговор мужчине, обвиняемому в покушении на убийство. В попытке вернуть благосклонность бывшей супруги он прижал её автомобилем к стене.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов 19 апреля, Антона Воронова признали виновным в том, что 9 марта прошлого года он, имея умысел на убийство, использовал свой «КИА Рио» в качестве оружия и сбил женщину так, что машина врезалась в дом. Пострадавшая получила серьёзные травмы, её жизнь сохранили врачи.

Воронов признал вину частично: за рулём, действительно, был он, но наезд, по его словам, был случайностью. В подтверждение этому он поделился с судом историей распада семьи. С потерпевшей и матерью троих его детей он расстался в 2019 году по её инициативе, сам же рассчитывал вернуть семью и не оставлял попыток. Так, 8 марта он ехал поздравлять бывшую с праздником, но не застал её дома. Телефон молчал, из квартиры на Перевозной набережной его попросил бывший тесть.