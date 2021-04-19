Переехавший бывшую жену петербуржец получил срок. Он готовил поздравление, но разбудил в себе Отелло

Невский районный суд Петербурга вынес приговор мужчине, обвиняемому в покушении на убийство. В попытке вернуть благосклонность бывшей супруги он прижал её автомобилем к стене.
Как сообщает объединённая пресс-служба судов 19 апреля, Антона Воронова признали виновным в том, что 9 марта прошлого года он, имея умысел на убийство, использовал свой «КИА Рио» в качестве оружия и сбил женщину так, что машина врезалась в дом. Пострадавшая получила серьёзные травмы, её жизнь сохранили врачи.
Воронов признал вину частично: за рулём, действительно, был он, но наезд, по его словам, был случайностью. В подтверждение этому он поделился с судом историей распада семьи. С потерпевшей и матерью троих его детей он расстался в 2019 году по её инициативе, сам же рассчитывал вернуть семью и не оставлял попыток. Так, 8 марта он ехал поздравлять бывшую с праздником, но не застал её дома. Телефон молчал, из квартиры на Перевозной набережной его попросил бывший тесть.
Воронов было уехал, но настроение поговорить не пропало, и под утро он снова караулил бывшую супругу у парадной. Женщина появилась в семь утра с собакой и мужчиной. Обвиняемый вспомнил, что настоятельно советовал тому смотреть в сторону свободных женщин, новый знакомый в ответ отправлял по известному адресу. Дальше Воронов прыгнул в «КИА», не теряя надежды на разговор с женой, припугнул её спутника, загнав его на газон, а потом будто бы отвлёкся, что едва не привело к фатальному исходу.
«Захотел уехать, но тут резко «газанул», машина рванулась вперед, и он увидел, что ударил машиной В., которую откинуло вперед, при этом он, возможно, врезался машиной в дом, а В. затащило под автомобиль», — приводит показания фигуранта пресс-служба. От шока он оправлялся на соседней детской площадке с бутылкой коньяка.
Невский райсуд приговорил Воронова к восьми с половиной годам колонии строгого режима. В качестве компенсации морального вреда бывшей супруге он должен заплатить 1,5 миллиона рублей.