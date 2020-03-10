В Петербурге бывший муж переехал на машине мать троих детей и сбежал
Врачи спасают сбитую автомобилем горожанку в Невском районе Петербурга. Управлял машиной бывший муж пострадавшей.
Как стало известно «Фонтанке» 10 марта, накануне около семи утра на Перевозной набережной не смогли поладить бывшие супруги. После эмоциональной перепалки 35-летний петербуржец сел в «Киа Риа», нажал на газ и направил транспорт в сторону экс-супруги. Автомобиль сбил 34-летнюю женщину. Водитель поспешил уехать.
Прибывшие на место медики госпитализировали пострадавшую в шоковом состоянии с острой кровопотерей. У неё диагностировали множественные переломы, закрытую травму таза с переломами лонной и седалищной костей, рваные раны паховой области и промежности. Также у женщины практически оторван палец на левой кисти.
Через некоторое время агрессор вернулся к месту расправы, где был задержан и доставлен в отдел полиции. Возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью, отметили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
В прошлом за задержанным числится условный срок за угрозу убийством. В социальных сетях горожанин демонстрирует любовь к футболу и хоккею. На жизнь он зарабатывает сдачей в аренду прогулочных катеров и теплоходов. У экс-супругов трое общих детей.