В Петербурге бывший муж переехал на машине мать троих детей и сбежал

Врачи спасают сбитую автомобилем горожанку в Невском районе Петербурга. Управлял машиной бывший муж пострадавшей.



Как стало известно «Фонтанке» 10 марта, накануне около семи утра на Перевозной набережной не смогли поладить бывшие супруги. После эмоциональной перепалки 35-летний петербуржец сел в «Киа Риа», нажал на газ и направил транспорт в сторону экс-супруги. Автомобиль сбил 34-летнюю женщину. Водитель поспешил уехать.



Прибывшие на место медики госпитализировали пострадавшую в шоковом состоянии с острой кровопотерей. У неё диагностировали множественные переломы, закрытую травму таза с переломами лонной и седалищной костей, рваные раны паховой области и промежности. Также у женщины практически оторван палец на левой кисти.

