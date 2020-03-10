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10.03.2020 10:15
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В Петербурге бывший муж переехал на машине мать троих детей и сбежал

Врачи спасают сбитую автомобилем горожанку в Невском районе Петербурга. Управлял машиной бывший муж пострадавшей.

Как стало известно «Фонтанке» 10 марта, накануне около семи утра на Перевозной набережной не смогли поладить бывшие супруги. После эмоциональной перепалки 35-летний петербуржец сел в «Киа Риа», нажал на газ и направил транспорт в сторону экс-супруги. Автомобиль сбил 34-летнюю женщину. Водитель поспешил уехать.

Прибывшие на место медики госпитализировали пострадавшую в шоковом состоянии с острой кровопотерей. У неё диагностировали множественные переломы, закрытую травму таза с переломами лонной и седалищной костей, рваные раны паховой области и промежности. Также у женщины практически оторван палец на левой кисти.

Через некоторое время агрессор вернулся к месту расправы, где был задержан и доставлен в отдел полиции. Возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью, отметили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

В прошлом за задержанным числится условный срок за угрозу убийством. В социальных сетях горожанин демонстрирует любовь к футболу и хоккею. На жизнь он зарабатывает сдачей в аренду прогулочных катеров и теплоходов. У экс-супругов трое общих детей.

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Комментарии (4)

PapoCarlo
Многовато прав у женщин в соответствии с Венской конвенцией. Плюсую.
Pex
И семейные ценности.
_Igor_
Духовность.
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