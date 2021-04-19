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Петербуржец и два его товарища, потерявшиеся на Аннапурне, в безопасности

В Гималаях нашли пропавших россиян

Трое российских альпинистов, пропавших в Гималаях, найдены. Они в безопасности. Об этом утром 19 апреля сообщают телеграм-каналы Russianclimb и Everest Today.

Александр Лутхокин уже эвакуирован в базовый лагерь, отмечается в сообщении Russianclimb.

Напомним, связь с россиянами, совершившими восхождение на Аннапурну, оборвалась несколько часов назад. Утром на их поиски планировали направить вертолёт.

Трое мужчин — это Сергей Кондрашкин, Дмитрий Синев и Александр Лутхокин. Альпинист и скульптор Кондрашкин, как сообщается на его сайте, родился в Ленинграде. Кроме того, на посвящённом альпинизму и туризму портале есть несколько заметок с упоминанием петербуржца Кондрашкина.

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Комментарии (1)

Diderot
Десяток лет восходямса и рак.
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