Трое российских альпинистов, пропавших в Гималаях, найдены. Они в безопасности. Об этом утром 19 апреля сообщают телеграм-каналы Russianclimb и Everest Today.

Александр Лутхокин уже эвакуирован в базовый лагерь, отмечается в сообщении Russianclimb.

Напомним, связь с россиянами, совершившими восхождение на Аннапурну, оборвалась несколько часов назад. Утром на их поиски планировали направить вертолёт.

Трое мужчин — это Сергей Кондрашкин, Дмитрий Синев и Александр Лутхокин. Альпинист и скульптор Кондрашкин, как сообщается на его сайте, родился в Ленинграде. Кроме того, на посвящённом альпинизму и туризму портале есть несколько заметок с упоминанием петербуржца Кондрашкина.