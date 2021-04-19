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Трое россиян пропали в Гималаях, как минимум один, предположительно, петербуржец

Вертолёт собирается на поиски российских альпинистов в районе Аннапурны

Альпинисты из России пропали в районе горного массива Аннапурна в Гималаях, сообщают 19 апреля специализированные каналы в Twitter.

«Россияне Сергей, Дмитрий и Александр пропали без вести. Поиски с помощью вертолёта запланированы на утро», — передаёт Russian Climb — канал с геотегом «Санкт-Петербург».

Everest Today называет фамилии мужчин: Сергей Кондрашкин, Дмитрий Синев и Александр Лутхокин. Они потеряли связь во время спуска с Аннапурны, некоторые признаки их передвижения прослеживались прошлой ночью. На поиски отправился польский альпинист Вальдемар Ковалевский, который недавно спустился с высочайшей точки массива — Аннапурны I (8091 м).

Альпинист Сергей Кондрашкин, предположительно, из Петербурга. На его сайте говорится, что он родился в 1979 году в Ленинграде.

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