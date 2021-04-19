«Россияне Сергей, Дмитрий и Александр пропали без вести. Поиски с помощью вертолёта запланированы на утро», — передаёт Russian Climb — канал с геотегом «Санкт-Петербург».
Everest Today называет фамилии мужчин: Сергей Кондрашкин, Дмитрий Синев и Александр Лутхокин. Они потеряли связь во время спуска с Аннапурны, некоторые признаки их передвижения прослеживались прошлой ночью. На поиски отправился польский альпинист Вальдемар Ковалевский, который недавно спустился с высочайшей точки массива — Аннапурны I (8091 м).
Update: Three Russians lose contact during Annapurna descent, some sign of movement was traced last night between camps III and IV. SST is preparing for heli-drop help with food and water supplies. https://t.co/yNlO7l3A95— Everest Today (@EverestToday) April 19, 2021
Альпинист Сергей Кондрашкин, предположительно, из Петербурга. На его сайте говорится, что он родился в 1979 году в Ленинграде.