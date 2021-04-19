Об итогах ночной работы в выходные ГУ МВД по Петербургу и области сообщает 19 апреля. За уик-энд сотрудники оперативных подразделений при поддержке патрульно-постовой службы обошли более тридцати увеселительных заведений. Отдыхающим выключали музыку, просили встать к стене, светили в глаза. Вопросы возникли к правилам продажи алкоголя, но нашлись вещества и покрепче.

Рейд по барам и клубам прошёл в Петербурге в минувшие выходные. В заведениях полицейские нашли наркотики, шарики, «левый» алкоголь и нарушителей.

«В нескольких ночных барах, в том числе на Лиговском проспекте и Конногвардейском бульваре, полиция обнаружила так называемые «сбросы» с наркотиками. Свой вклад внесли и служебные собаки, которые нашли несколько тайников с наркотиками, — рассказывают в главке. — В двух барах на Думской улице изъят «левый» алкоголь, а также несколько баллонов с так называемым «веселящим» газом, оборот которого с недавних пор является административным правонарушением».



Персонал и гостей клубов проверили также на соблюдение миграционного законодательства. В общей сложности по итогам рейдов в отделы увезли более семидесяти человек. Нарушения для них и для владельцев заведений обернулись административными протоколами. Уголовное дело не исключено — вопрос о его возбуждении будут решать исходя из результатов экспертизы изъятых веществ.



В пресс-службе уточнили, что рейды стали ответной реакцией правоохранителей на случаи групповых конфликтов между пьяными посетителями. Один из последних — массовая драка у Money Honey, в результате которой четверо оказались в больнице с ножевыми ранениями. После неё в Смольном созвали совещание с участием Центра «Э» и представителей диаспор.

