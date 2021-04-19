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Нетипичный день. Петербургская погода сделала подарок, отодвинув похолодание

В Петербурге ожидается солнце и плюс 12–14 градусов

Скандинавский антициклон задержался в наших краях, поэтому понедельник ожидается лучше, чем типичное 19 апреля и чем прогнозировали синоптики в конце прошлой недели.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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По данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», сегодня в Петербурге будет малооблачно, без осадков, ветер умеренный. Атмосферное давление существенно не изменится. По ночам всё ещё местами до 0 градусов, днём же будет плюс 12–14.

Плюс 12 — это повышенная для 19 апреля температура, сообщает «Яндекс». Чаще всего, согласно истории погодных наблюдений за 58 лет, в этот день в Петербурге бывает пасмурно и от 0 до плюс 11 в течение суток. Самое холодное 19 апреля выдалось в 1979 году, минус 9, а самое тёплое — в 2000 году, плюс 21 градус.

Во вторник, 20 апреля, будет на градус холоднее, ночью местами до минус 1, но всё ещё без осадков. А уже в среду облачно, дождливо и значительно прохладнее.

Скриншот с www.meteo.nw.ru
Скриншот с www.meteo.nw.ru
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Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Скриншот с www.meteo.nw.ru
Скриншот с www.meteo.nw.ru

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