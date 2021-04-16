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Циклон делает петербургскую погоду почти идеальной, жаль — ненадолго

В Петербурге ожидается солнечный и тёплый уик-энд

Ближайшие три дня в Северной столице обещают быть по-настоящему весенними — спасибо гребню скандинавского антициклона. Сегодня ожидается и больше солнца, чем обычно бывает в середине апреля, и чуть более тепло.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 16 апреля в Петербурге осадков не будет, облачность — разве что небольшая, ветер умеренный. Температура воздуха ночью опускалась до 0 градусов, днем она поднимется до 10–12.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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Плюс 12 — это повышенная для 16 апреля температура. Чаще всего, согласно истории погодных наблюдений за 59 лет, в этот день в Петербурге бывает паcмурно, от минус 1 до плюс 11 градусов, напоминает «Яндекс». Самое холодное 16 апреля выдалось в 1979 году, минус 8, а самое тёплое — в 1984 году, плюс 19 градусов.

В выходные синоптики обещают до плюс 15 градусов и тоже много солнца. А вот в начале следующей недели погода может испортиться.

Скриншот с www.meteo.nw.ru
Скриншот с www.meteo.nw.ru
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Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Скриншот с www.meteo.nw.ru
Скриншот с www.meteo.nw.ru

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