По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 16 апреля в Петербурге осадков не будет, облачность — разве что небольшая, ветер умеренный. Температура воздуха ночью опускалась до 0 градусов, днем она поднимется до 10–12.
Плюс 12 — это повышенная для 16 апреля температура. Чаще всего, согласно истории погодных наблюдений за 59 лет, в этот день в Петербурге бывает паcмурно, от минус 1 до плюс 11 градусов, напоминает «Яндекс». Самое холодное 16 апреля выдалось в 1979 году, минус 8, а самое тёплое — в 1984 году, плюс 19 градусов.
В выходные синоптики обещают до плюс 15 градусов и тоже много солнца. А вот в начале следующей недели погода может испортиться.