Звезды Кремля и тракторы в полях. Интересные вещи с Обуховского завода

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Утюги для Страны Советов А знаете ли вы, что… Современный электрический утюг — не безродный космополит?

У этого бытового прибора за спиной поколения предков: и чугунные, которые грелись на печке, — их нужно было два: пока одним гладят, другой греется; и с углями внутри, которыми надо было махать в воздухе для разогрева; и спиртовые, похожие по устройству на керосиновые лампы; и первые электрические, которые били хозяев током.



Электрические утюги завода «Большевик» («Обуховский завод») Поделиться Поделиться







А на Обуховском заводе — тогда его называли «Большевик» — с 1959 года производили несколько моделей электроутюгов: от самых простых до вполне современных — даже с индикатором нагрева и пароувлажнителем. Тогда вода заливалась в специальное отверстие, а не в съемный резервуар, а выход пара регулировался поворотным колесиком на ручке.



Утюги завода «Большевик» были практически в каждой квартире. Наверняка кто-то из наших читателей гладил себе таким пионерский галстук. Некоторые из этих устройств работают до сих пор.



Электрические утюги завода «Большевик» («Обуховский завод») Поделиться Поделиться







Первые 10 тысяч штук предприятие выпустило в 1959 году. В последующие десятилетия их производство постоянно росло и достигло своего максимума в 1990 году — тогда сделали 1,4 миллиона этих бытовых приборов. Всего же с 1959 по 1994 год завод выпустил более 23 миллионов утюгов.

Далеко гляжу — все вижу!

А знаете ли вы, что…

Промышленное производство оптических приборов началось в Петербурге?

Представьте себе романтическую картину: на вершине горы стоит ученый, исследующий ранее недоступные территории. В руках у него, конечно же, бинокль или подзорная труба. Необходимость видеть на дальние расстояния возникла давно, а вот массово изготавливать оптические приборы в России начали только в 1905 году.



Монокуляр. Производство Обуховского завода в начале ХХ века Призменный бинокль 8х увеличения Морского ведомства произведенный на Обуховском сталелитейном заводе Призменный бинокль 8х увеличения Морского ведомства произведенный на Обуховском сталелитейном заводе Зрительная труба. Произведена на Обуховском заводе в начале ХХ века Поделиться Поделиться







Тогда на Обуховском заводе была основана оптико-механическая мастерская, где конструировали и выпускали бинокли, стереотрубы и другую оптику. Уже через год они получили Золотую медаль на Всемирной оптической выставке во Франции в городе Бордо.



Звезды для Кремля

А знаете ли вы, что...

Кремлевские звезды по происхождению частично ленинградские?

До 1935 года на башнях Московского Кремля были двуглавые орлы — символ самодержавия. Им на замену были выбраны лаконичные и видные издалека пятиконечные звезды.



Первая звезда Кремля с самоцветами, 1935 год Поделиться Поделиться







В первом варианте на звездах были эмблемы «Серп и Молот» с вкраплениями уральских самоцветов, изготовленные на ленинградском заводе «Большевик» — напомним, что в советские времена Обуховский носил именно такое имя.

Увидеть такую звезду можно и сейчас — она украшает 27-метровый шпиль здания Северного речного вокзала в Москве. Только самоцветы там заменены на стекло.

А в 1937 году звезды на башнях Московского Кремля заменили на более привычные рубиновые. Для них завод «Большевик» изготовил каркасы из высококачественной стали.

Чем бы вытащить бегемота из болота

А знаете ли вы, что…

Первые тракторы после революции сделали на Обуховском заводе?

26 декабря 1917 года завод получил от молодой Российской республики заказ на изготовление гусеничных тракторов.



1-2 тонный трактор системы и изготовления завода Трактор с плугом Поделиться Поделиться







На завод прислали образец — машину американской системы «Холт» мощностью 75 л.с. Интересный факт: сейчас эта компания известна как Caterpillar. Несмотря на трудное положение предприятия и разруху гражданской войны в мастерских заокеанского гостя разобрали и сделали с него чертежи. В августе 1919 года Обуховский выпустил три первых советских гусеничных трактора. С 1920 года наладили уже массовое производство. На первомайской демонстрации 1923 года во главе колонны завода с новым именем «Большевик» шёл новый гусеничный трактор. Летом того же года сделанный в Петрограде трактор НР‑75 послали в Москву на Всероссийскую сельскохозяйственную выставку — и он получил там почётный диплом I степени.



Трактор с прицепом Поделиться Поделиться







Летом 1924 года на базе нового 40-сильного трактора фирмы «Холт» «Большевик» изготовил первый 5-тонный трактор. Завод выпускал их сериями до 100 штук в год до 1930 года, а в эксплуатации эта модель было почти до начала Великой Отечественной войны.



Тракторная мастерская Поделиться Поделиться







Вскоре завод изготовил и полуторатонный гусеничный трактор НР‑25 собственной конструкции — мощностью 20 л.с. Его показали в августе 1925 года на автомобильной выставке в Ленинграде. У машины было двойное назначение: для работы в сельском хозяйстве с плугом и для транспортировки орудий полевой артиллерии.



Первым делом — самолеты

Молодое советское государство нуждалось не только в тягловой силе, но и в воздушных судах. В 1922 году на завод поступил новый государственный заказ на изготовление авиационного мотора. До этого ни один завод в России такой продукции не производил.

За основу взяли американский 12-цилиндровый авиамотор жидкостного охлаждения «Либерти», который считался одним из самых мощных (400 л.с.) и надёжных в мире. Московские конструкторы сделали чертежи по трофейному образцу и передали на «Большевик». Серийное производство двигателя, получившего обозначение М-5, в декабре 1924 года. Всего было изготовлено 3200 моторов для самолетов И-1, И-2, Б-1, АНТ-3 и Р-1.



Испытание авиамотора Поделиться Поделиться







Самолет-разведчик Р-1 стал первым советским воздушным судном массового производства. Он поставлялся на экспорт в Афганистан, Персию, Монголию.

В 1925 году был совершён первый советский дальний перелёт Москва–Пекин–Токио, в котором приняли участие и два самолёта Р-1. Несмотря на сложнейшие условия, и Р-1, и моторы «Большевика» показали себя с самой лучшей стороны. После полёта лётчик Волковойнов, дал высокую оценку мотору М-5: «Такой чёткости, ровности работы, плавности я не встречал у самых лучших американских моторов».



Авиамоторный отдел Поделиться Поделиться







В 1926 году с участием Р-1 состоялся перелёт Москва — Тегеран. Самолёты с двигателями М-5 были задействованы в конфликте на Китайско-Восточной железной дороге. Последние экземпляры Р-1 работали до 1935 года.

Музей Обуховского завода в Instagram.

Материал подготовлен специально для АО «Концерн ВКО «Алмаз — Антей»

Фотографии предоставлены пресс-службой концерна «Алмаз-Антей»

