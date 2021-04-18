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Опубликовано видео из машины перед смертельным ДТП с подростками в Новочеркасске

Подростки в Новочеркасске незадолго до гибели громко слушали в машине музыку и нецензурно выражались

Появилось видео, снятое одним из подростков незадолго до смертельного ДТП в Новочеркасске. На кадрах видна дорога и частично салон автомобиля. В машине громко звучит музыка, слышна нецензурная брань. При этом водитель сначала ехал довольно медленно, но ближе к концу ролика начал разгоняться. Видео опубликовал ростовский телеканал 161.ru.

Напомним, что смертельная авария с участием несовершеннолетних произошла рано утром 18 апреля в городе Новочеркасске Ростовской области. Автомобиль Hyundai, в котором находились шестеро подростков, врезался в дерево. Пятеро человек погибли, один пассажир попал в реанимацию. Всем находившимся в салоне было по 13-15 лет.

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Комментарии (8)

jokir1971
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Алекс64
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