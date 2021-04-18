В Следственный комитет по Ростовской области передано уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), ранее возбуждённое региональным ГУ МВД после смертельной аварии в Новочеркасске, в результате которой погибли пятеро подростков.
Как сообщили 18 апреля в Главном управлении СК РФ, по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина, обстоятельства ДТП с участием несовершеннолетних будут устанавливать следователи отдела по расследованию особо важных дел регионального следственного управления.
Рано утром 18 апреля в Новочеркасске произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля, в котором находились шесть несовершеннолетних. Пять из них погибли, ещё один находится в больнице.
Тем временем управление МВД по Ростовской области показало видео, на котором запечатлены последствия смертельного ДТП. Его публикует РИА Новости. Судя по кадрам, из-за столкновения с деревом автомобиль Hyundai превратился в груду металлолома. По предварительным данным, водитель не справился с управлением.