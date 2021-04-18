FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+14°C/Завтра: +11
75.55р90.46р
Пожар на «Невской мануфактуре»Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
15
Печать

МВД показало видео с места гибели пяти подростков в ДТП в Новочеркасске

Уголовное дело о смертельной аварии с несовершеннолетними в Ростовской области будет расследовать СКР

В Следственный комитет по Ростовской области передано уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), ранее возбуждённое региональным ГУ МВД после смертельной аварии в Новочеркасске, в результате которой погибли пятеро подростков.

Как сообщили 18 апреля в Главном управлении СК РФ, по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина, обстоятельства ДТП с участием несовершеннолетних будут устанавливать следователи отдела по расследованию особо важных дел регионального следственного управления.

Рано утром 18 апреля в Новочеркасске произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля, в котором находились шесть несовершеннолетних. Пять из них погибли, ещё один находится в больнице.

Тем временем управление МВД по Ростовской области показало видео, на котором запечатлены последствия смертельного ДТП. Его публикует РИА Новости. Судя по кадрам, из-за столкновения с деревом автомобиль Hyundai превратился в груду металлолома. По предварительным данным, водитель не справился с управлением.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (15)

FollowMe
Жалко только дерево, оно вообще было ни причем
AlBerkut
Интересно, а к этой теме как Смуров притянет СПбГУ, и за какие уши? 🤔
кdивое_зеdкало
При Хрущёве, в ходе подавления Новочеркасского бунта, среди участников беспорядков было убито 22 человека. При Чекисте - пятеро, на ровном месте.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний