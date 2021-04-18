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Нужны подходящие условия. В Кремле и Белом доме высказались о грядущей встрече президентов России и США

Кремль и Белый дом пока не дали чёткого ответа по поводу возможной встречи Путина и Байдена

Встреча президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина должна состояться при подходящих условиях. Об этом в интервью телеканалу CNN, отвечая на вопрос о возможности встречи глав двух государств, заявил советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Этот саммит должен состояться при подходящих условиях, чтобы действительно продвинуть вперёд наши отношения. Но я не готов углубляться в гипотетические предположения, когда пройдет этот саммит и состоится ли он», — отметил представитель Белого дома.

В свою очередь, в Кремле по поводу решения об участии Владимира Путина в климатическом саммите, который инициировал президент США заявили, что оно будет приниматься после того, как станут известны все детали мероприятия. Эту информацию в Кремле только начали получать, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«К сожалению, ответы на эти вопросы мы начали получать только в последние дни, и нам нужно их тщательно проанализировать перед тем, как будет принято решение об участии президента», — отметил Песков 18 апреля в эфире телеканаля «Россия» (ВГТРК).

Ранее «Фонтанка» писала, что президенты России и США могут встретиться летом.

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Комментарии (3)

Igor_VS
Если будет просить станки, микросхемы, оборудование для нефтянки, дешевые кредиты. Думаю стоит.
SU LUX INN
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