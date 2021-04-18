В Роскосмосе прокомментировали решение выйти из проекта МКС в 2025 году

Модули МКС выработали свой ресурс, станция будет работать до 2024 года, а перспективы международного сотрудничества подлежат определению в ходе переговоров. Об этом со ссылкой на пресс-службу госкорпорации Роскосмос 18 апреля сообщает РИА Новости.



«У нас есть согласованный с партнерами по МКС срок работы на станции — 2024 год. После этого срока решение будет приниматься, исходя из технического состояния модулей станции, которые в основном выработали свой срок службы, а также наших планов по развертыванию национальной орбитальной служебной станции нового поколения. Когда мы примем решение, тогда начнём переговоры с нашими партнерами об условиях и формах взаимодействия после 2024 года», — говорится в заявлении Роскосмоса.

