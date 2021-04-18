Россия планирует выйти из проекта МКС с 2025 года

Россия намерена выйти из проекта МКС с 2025 года и уведомит об этом иностранных партнеров. Об этом сообщил вице-премьер РФ Юрий Борисов.



«И честно их (международных партнеров — Прим. ред.) предупредить о выходе из МКС с 25-го года», — заявил Борисов 18 апреля в эфире телеканала «Россия 1».



Данное решение, как сообщается в сюжете, было принято в День космонавтики, 12 апреля, на совещании у президента РФ Владимира Путина.



Вместо участия в проекте МКС Россия планирует создать свою национальную космическую станцию, поскольку действующая серьёзно устарела.

