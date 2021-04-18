Россия планирует выйти из проекта МКС с 2025 года

Россия намерена выйти из проекта МКС с 2025 года и уведомит об этом иностранных партнеров. Об этом сообщил вице-премьер РФ Юрий Борисов.
«И честно их (международных партнеров — Прим. ред.) предупредить о выходе из МКС с 25-го года», — заявил Борисов 18 апреля в эфире телеканала «Россия 1».
Данное решение, как сообщается в сюжете, было принято в День космонавтики, 12 апреля, на совещании у президента РФ Владимира Путина.
Вместо участия в проекте МКС Россия планирует создать свою национальную космическую станцию, поскольку действующая серьёзно устарела.
Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что на совещании у президента обсуждалась судьба МКС и новой российской станции, которая придёт ей на смену. В свою очередь, глава РАН Александр Соловьёв, по данным РИА Новости, заявил, что ожидает начала финансирования создания Российской орбитальной служебной станции с реализацией проекта после 2025 года. К тому моменту эксперты прогнозируют лавинообразный выход из строя многочисленных элементов на МКС, а траты России на её содержание оцениваются в 10–15 миллиардов рублей.
При этом в начале апреля «Фонтанка» также писала о заявлении руководителя полётом российского сегмента МКС Владимира Соловьёва, что станция будет работать до 2030 года или «может быть, чуть больше».