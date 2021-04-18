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Россия планирует выйти из проекта МКС с 2025 года

На смену МКС Россия намерена создать национальную космическую станцию

Россия намерена выйти из проекта МКС с 2025 года и уведомит об этом иностранных партнеров. Об этом сообщил вице-премьер РФ Юрий Борисов.

«И честно их (международных партнеров — Прим. ред.) предупредить о выходе из МКС с 25-го года», — заявил Борисов 18 апреля в эфире телеканала «Россия 1».

Данное решение, как сообщается в сюжете, было принято в День космонавтики, 12 апреля, на совещании у президента РФ Владимира Путина.

Вместо участия в проекте МКС Россия планирует создать свою национальную космическую станцию, поскольку действующая серьёзно устарела.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что на совещании у президента обсуждалась судьба МКС и новой российской станции, которая придёт ей на смену. В свою очередь, глава РАН Александр Соловьёв, по данным РИА Новости, заявил, что ожидает начала финансирования создания Российской орбитальной служебной станции с реализацией проекта после 2025 года. К тому моменту эксперты прогнозируют лавинообразный выход из строя многочисленных элементов на МКС, а траты России на её содержание оцениваются в 10–15 миллиардов рублей.

При этом в начале апреля «Фонтанка» также писала о заявлении руководителя полётом российского сегмента МКС Владимира Соловьёва, что станция будет работать до 2030 года или «может быть, чуть больше».

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Комментарии (7)

Zdobsi
Главное забрать с собой сортир и не давать американцам. А без сортира американцы не смогут в космосе находиться. Видимо пора своими силами обходиться.
Агроном аэродрома
Вовремя. А то ещё один перенос запуска "модуля наука" электорат бы не понял.
Владислав М
Похоже на пустую болтовню и очередные несбыточные обещания. В кремле уже чего только не обещали: и вторую экономику, и отмену призыва и каждой семье отдельную квартиру ... Новое обещание просто встанет в очередь, и может быть к 3000 году Россия получит списанную китайскую станцию в обмен на рудники в Сибири.
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