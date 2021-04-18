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ВОЗ назвала тревожной ситуацию с COVID-19 в последние недели

ВОЗ тревожит тенденция роста числа заболевших и умерших от коронавируса

Всемирная организация здравоохранения считает тревожной тенденцию роста смертности и заболеваемости, наблюдаемых в последние недели. Об этом 18 апреля заявила ТАСС представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

Организация наблюдает рост числа заболевших в течение последних семи недель подряд и рост смертности — четыре недели. «Это тревожные тенденции, поскольку мы продолжаем видеть влияние появления вариантов вируса, отмены ограничительных мер и несправедливого внедрения вакцины между странами», — приводит агентство цитату Вуйнович.

Представитель организации посоветовала странам в первую очередь уделять внимание перемещению людей между государствами. И напомнила, что ВОЗ разработала основанные на оценке рисков рекомендации, странам их представили в конце 2020 года.

Согласно данным ВОЗ, на 12 апреля в мире было зарегистрировано 135,6 млн случаев COVID-19 и 2, 93 млн смертей.

В Петербурге, по последним данным, COVID-19 немного притормозил: за последние сутки выявлено 695 новых случаев заболевания и 29 подтвержденных смертей.

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Комментарии (3)

156817362
ВОЗня эта уже достала.
Агроном аэродрома
Ко-воркинг, ко-ливинг, ко-виd..
АпперКот
ВОЗ... Это слово уже стало таким же ругательным, как и другое известное слово из трех букв.
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